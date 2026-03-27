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Tiger Woods vuelve a involucrarse en un accidente de tránsito tras cinco años

La leyenda del golf mundial sufrió un nuevo problema al momento de conducir.

Carlos Madariaga

Tiger Woods vuelve a involucrarse en un accidente de tránsito tras cinco años

Tiger Woods vuelve a involucrarse en un accidente de tránsito tras cinco años / James Gilbert/TGL

Durante la jornada de este viernes, el golfista Tiger Woods volvió a protagonizar problemas extradeportivos.

El ganador de 15 majors de la especialidad se vio involucrado en un accidente automovilistico en la localidad de Júpiter Island, en Florida, según información de ESPN.

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Se desconoce de momento el estado de salud de Tiger Woods, quien la semana pasada había vuelto a competir en un evento de exhibición tras romperse el tendón de Aquiles el año pasado.

Esta situación pone en duda su presencia en el Masters de Augusta a falta de dos semanas para su disputa, aun cuando el norteamericano no había ratificado oficialmente su asistencia.

No es primera vez que Tiger Woods sufre problemas a nivel automovilístico, considerando que en 2021 sufrió un accidente que le provocó graves lesiones en sus piernas, alejándolo de la actividad deportiva.

A eso se suma también otro problema en 2017, cuando fue arrestado por conducir en estado de ebriedad en Júpiter, misma localidaad en la que chocó este viernes.

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