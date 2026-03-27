Tiger Woods vuelve a involucrarse en un accidente de tránsito tras cinco años / James Gilbert/TGL

Durante la jornada de este viernes, el golfista Tiger Woods volvió a protagonizar problemas extradeportivos.

El ganador de 15 majors de la especialidad se vio involucrado en un accidente automovilistico en la localidad de Júpiter Island, en Florida, según información de ESPN.

Se desconoce de momento el estado de salud de Tiger Woods, quien la semana pasada había vuelto a competir en un evento de exhibición tras romperse el tendón de Aquiles el año pasado.

Esta situación pone en duda su presencia en el Masters de Augusta a falta de dos semanas para su disputa, aun cuando el norteamericano no había ratificado oficialmente su asistencia.

No es primera vez que Tiger Woods sufre problemas a nivel automovilístico, considerando que en 2021 sufrió un accidente que le provocó graves lesiones en sus piernas, alejándolo de la actividad deportiva.

A eso se suma también otro problema en 2017, cuando fue arrestado por conducir en estado de ebriedad en Júpiter, misma localidaad en la que chocó este viernes.