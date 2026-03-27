Más de mil competidores dan inicio al Mundial Máster UCI de Mountain Bike en Nevados de Chillán

Con una ceremonia inaugural marcada por la emoción y la presencia de autoridades nacionales y regionales, este jueves se dio inicio al Mundial Máster UCI de Mountain Bike, evento que reúne a más de 1.000 competidores de 31 países en el Valle Las Trancas, en la Región de Ñuble.

La competencia contempla las disciplinas de Descenso (DH) y Cross Country Olímpico (XCO), y proyecta la llegada de más de 3.000 visitantes, consolidando a la Región de Ñuble como un destino emergente para el turismo deportivo de montaña.

La subsecretaria de Turismo, María Paz Lagos, destacó el impacto del evento en el sector. “Este hito posiciona a la Región de Ñuble en el turismo de montaña y se complementa de la mejor manera con el deporte, lo que potencia aún más el sector turístico”, señaló.

En la misma línea, el delegado presidencial, Diego Sepúlveda, afirmó que “hoy Ñuble se proyecta al mundo a través del deporte. Este evento internacional no solo posiciona a la región en el mapa global, sino que también demuestra que aquí hay capacidad, organización y visión para albergar actividades de primer nivel”.

“Como Delegación Presidencial, hemos trabajado para que este tipo de instancias se desarrollen con seguridad, coordinación y un fuerte impacto positivo en el entorno, potenciando el turismo y la economía local”, agregó Sepúlveda.

Por su parte, el gobernador (s) Alejandro Aguilera destacó el trabajo realizado y la proyección de esta competencia. “Para nosotros, como Gobierno Regional, este mundial es mucho más que una competencia deportiva. Es una vitrina global que nos permite mostrar lo mejor de Ñuble: nuestros paisajes, nuestra cultura, nuestra gastronomía y, sobre todo, la calidez de nuestra gente”, indicó.

“Por su parte, el presidente del directorio de Nevados de Chillán, Guillermo Ruiz, enfatizó la relevancia estratégica del encuentro. “Este evento es clave para posicionar a Nevados de Chillán como referente del turismo de montaña a nivel internacional y como la capital del turismo en Chile”, añadió Aguilera.

El campeonato marca un nuevo hito para el mountain bike en Chile y abre la puerta a futuras competencias de alto nivel en la cordillera nacional.