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VIDEO. DT de Inglaterra revela conversación con Bielsa tras la brutal patada de Araujo contra Foden: “Me dijo que...”

Thomas Tuchel aseguró haber hablado con el “Loco” meses antes del duelo, instancia en la que el argentino le advirtió que para ellos no sería un amistoso.

Javier Catalán

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Getty Images) / GLYN KIRK

Uno de los grandes partidos amistosos de la última fecha FIFA, previa al arranque del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, se disputó este viernes recién pasado, cuando se enfrentaron Uruguay e Inglaterra en el mítico Wembley.

El encuentro estuvo marcado por la intensidad con la que se jugó, pero la principal acción que dio la vuelta al mundo fue la brutal patada de Ronaldo Araújo sobre Phil Foden, que obligó a la estrella del Manchester City a abandonar el terreno de juego, generando preocupación e incluso poniendo en duda su participación en la Copa del Mundo.

Uno que no se mostró para nada contento con la violencia impuesta por los charrúas fue Thomas Tuchel, entrenador de los británicos, quien al ver a su futbolista salir en camilla fue directamente a reclamarle a Marcelo Bielsa por la actitud de sus dirigidos.

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Más tarde, con los ánimos más calmados, el técnico alemán reveló una charla de hace meses con el ex DT de La Roja, quien le advirtió que este cotejo preparatorio no tendría nada de amistoso.

“Fue un partido reñido y duro. Sabíamos que sería un rival difícil. Bielsa me llamó hace unos meses y me dijo que se lo tomarían muy, muy en serio y que alinearían al mejor equipo posible. Éramos conscientes de ello. Como pueden ver, por la forma en que hicieron los cambios, no estaban dispuestos a ceder en nada, así que fue difícil”, dijo el exentrenador de Chelsea y Borussia Dortmund en conferencia de prensa.

Refiriéndose directamente a la entrada de Araújo sobre Foden, aseguró: “Pensé que el VAR no funcionaba. La entrada a Phil Foden ni siquiera fue revisada. No puedo entender que una acción así ni siquiera fuese revisada”, cerró Tuchel.

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