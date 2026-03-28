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Se define el futuro de una figura del Wanderers campeón de la Libertadores Sub 20: anuncio oficial

El cuadro de Valparaíso anunció que Fabiano Avello, arquero titular de la categoría que alcanzó la gloria continental, firmó su primer contrato profesional con el club.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images / Agencia Press South

Santiago Wanderers blindó a una de las grandes figuras de su equipo Sub 20 que se consagró campeón de la Copa Libertadores. Se trata de Fabiano Avello, portero titular de la categoría que alcanzó la gloria continental, quien firmó su primer contrato profesional con el cuadro de Valparaíso.

“¡Es oficial familia wanderina! Fabiano Avello, el arquero titular de la Sub 20 campeona de la Libertadores ya firmó su primer contrato profesional con el Decano ¡A seguir cumpliendo tus sueños, esto recién inicia!”, escribió el club en redes sociales.

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El joven golero, de 19 años, jugó todos los partidos de la campaña del elenco caturro en Ecuador y se consolidó como una pieza clave en el equipo de Felipe Salinas, destacando por su seguridad, liderazgo y actuaciones decisivas bajo los tres palos.

“Es un gran pasito para mi carrera y feliz por este club, que me ha dado mucho apoyo y alegrías. Lo mismo su gente”, declaró Salinas tras estampar su firma.

“La idea es volver a Primera, empezar a competir de par a par con los demás y ser un aporte para el equipo”, agregó el arquero, con la ilusión de ser considerado por Francisco Palladino en el primer equipo de Santiago Wanderers.

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