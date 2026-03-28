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Estaba “cortado” en la U y hoy gana bonos para ir al Mundial: “Jugó un muy buen partido”

Lucas Romero fue uno de los puntos más altos en la victoria de Paraguay sobre Grecia y se ganó los elogios del técnico Gustavo Alfaro.

Bastián Lizama

@Albirroja

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Lucas Romero, volante de Universidad de Chile, fue la gran sorpresa de la selección de Paraguay en el inicio de esta fecha FIFA. El volante de 31 años apareció de emergencia en la nómina de Gustavo Alfaro tras la lesión Andrés Cubas y rápidamente se ganó un lugar como titular en el amistoso ante Grecia.

El mediocampista de los azules jugó hasta los 79 minutos en el triunfo 1-0 de la “Albirroja” en Atenas y fue uno de los jugadores más destacados en el conjunto sudamericano, ganándose incluso los elogios de su DT.

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“Vi un trabajo muy sólido de todos, pasando por Lucas Romero, que estaba fuera de la lista y entró por la lesión de Cubas y jugó un muy buen partido“, expresó Alfaro tras el partido.

“La idea era que él jugara los 90 minutos, pero empezó a cargarse muscularmente y decidimos cambiarlo”, complementó.

El buen rendimiento de Romero contrasta con sus últimos meses en la U, donde tuvo un inicio de temporada complejo bajo la dirección de Francisco Meneghini. Con el exentrenador azul, jugó dos partidos, sumando apenas 51 minutos, y fue suplente en otros cinco.

La salida de “Paqui” y la reciente llegada de Fernando Gago le sirvieron como “segundo aire” al paraguayo, quien lleva dos titularidades consecutivas y mantiene viva la ilusión de ser nominado por Paraguay para el Mundial 2026.

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