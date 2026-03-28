Cobreloa reacciona a la tragedia en Calama y entrega desconocido antecedente: “Nuestro compañero...”

Una trágica jornada se vivió el pasado viernes en Calama, luego del ataque de un alumno del Colegio Instituto Obispo Silva Larraín que apuñaló y asesinó a la inspectora del establecimiento, además de dejar a otras cuatro personas heridas.

El fatal incidente conmocionó a toda la región, incluido el club local Cobreloa, que se pronunció sobre lo ocurrido a través de un comunicado en sus redes sociales, expresando su solidaridad con las familias afectadas.

“Como club, no estamos ajenos a lo ocurrido en Calama. Los hechos ampliamente conocidos nos llenan de profunda pena y dolor, y queremos solidarizar y empatizar con todas las familias que se han visto afectadas con este lamentable suceso", escribió la institución loína.

“Enviamos nuestras condolencias a la familia de María Victoria Reyes, y un fuerte abrazo a todos quienes la conocieron y pudieron saber de su gran valor humano y profesional”, añadieron.

Dentro del mensaje de solidaridad, Cobreloa también entregó un desconocido antecedente: uno de los trabajadores del club, Francisco González Alavia, mantiene un vínculo familiar con una de las víctimas del ataque.

“Enviamos mucha fuerza a las personas que resultaron heridas y que están en centros de salud luchando por evolucionar de buena forma, y en especial a nuestro compañero de labores, Francisco González Alavio, quien se mantiene atento al estado de su tía, Haydee Moya”, detallaron.

“Con profundo respeto, enviamos nuestros mejores deseos a las familias y a Calama en general, ya que lamentablemente nuestra ciudad se vio azotada con esta noticia que a todos nos enluta", cerró el comunicado.