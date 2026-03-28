Cobreloa reacciona a la tragedia en Calama y entrega desconocido antecedente: “Nuestro compañero...”
El cuadro loíno expresó su pesar por el fatal ataque perpetrado por un alumno en el Colegio Instituto Obispo Silva Lazaeta, que terminó con el asesinato de una inspectora y al menos cuatro heridos.
Una trágica jornada se vivió el pasado viernes en Calama, luego del ataque de un alumno del Colegio Instituto Obispo Silva Larraín que apuñaló y asesinó a la inspectora del establecimiento, además de dejar a otras cuatro personas heridas.
El fatal incidente conmocionó a toda la región, incluido el club local Cobreloa, que se pronunció sobre lo ocurrido a través de un comunicado en sus redes sociales, expresando su solidaridad con las familias afectadas.
Revisa también:
“Como club, no estamos ajenos a lo ocurrido en Calama. Los hechos ampliamente conocidos nos llenan de profunda pena y dolor, y queremos solidarizar y empatizar con todas las familias que se han visto afectadas con este lamentable suceso", escribió la institución loína.
“Enviamos nuestras condolencias a la familia de María Victoria Reyes, y un fuerte abrazo a todos quienes la conocieron y pudieron saber de su gran valor humano y profesional”, añadieron.
Dentro del mensaje de solidaridad, Cobreloa también entregó un desconocido antecedente: uno de los trabajadores del club, Francisco González Alavia, mantiene un vínculo familiar con una de las víctimas del ataque.
“Enviamos mucha fuerza a las personas que resultaron heridas y que están en centros de salud luchando por evolucionar de buena forma, y en especial a nuestro compañero de labores, Francisco González Alavio, quien se mantiene atento al estado de su tía, Haydee Moya”, detallaron.
“Con profundo respeto, enviamos nuestros mejores deseos a las familias y a Calama en general, ya que lamentablemente nuestra ciudad se vio azotada con esta noticia que a todos nos enluta", cerró el comunicado.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.