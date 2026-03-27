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“Tuve la opción de jugar en la U, pero no se dio; no me quedó ningún sueño pendiente en mi carrera”

Tras anunciar su retiro del fútbol profesional, Óscar Salinas reveló que en algún momento estuvo cerca de fichar por los azules. “Disfruté mucho jugar contra los tres grandes”, afirmó.

Bastián Lizama

Instagram @maissenitaa

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Tras una extensa trayectoria en el fútbol chileno, en la que vistió la camiseta de más de una decena de clubes, Óscar Salinas anunció su retiro del profesionalismo a los 37 años, luego de su paso más reciente por Deportes Recoleta en 2025.

El delantero nacional, que defendió a equipos como Cobresal, Deportes Melipilla, Temuco, Iquique, Coquimbo Unido y tuvo una experiencia internacional en Oriente Petrolero de Bolivia, comunicó la decisión con un breve mensaje en redes sociales.

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A un día de hacer oficial su retiro, Salinas conversó con DLT Sports, donde repasó su carrera y reveló que en algún momento estuvo cerca de fichar por Universidad de Chile, opción que finalmente no se concretó.

“Tuve la opción de jugar en la U de Chile, pero no se dio. No hay nada pendiente en mi carrera, ningún sueño por cumplir. Disfruté mucho jugar contra los tres grandes”, confesó el ahora exfutbolista.

En esa línea, sostuvo que “cumplí el sueño que siempre anhelé que era ser profesional. En todos los clubes fui feliz”.

Además, destacó que sus pasos por Unión y Deportes Temuco marcaron un antes y un después en su carrera. “Desde mi paso por Temuco empecé a renacer en el fútbol. Ya después pasar al profesionalismo fue importante, no la quise soltar, no quise dejar de jugar”, agregó.

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