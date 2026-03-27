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Giro en el futuro de Mario Salas: es opción para dirigir a club que jugará la Copa Libertadores

Tras su fallida llegada a Rangers de Talca, el técnico chileno podría regresar a un viejo conocido en el extranjero.

Bastián Lizama

Agencia Uno

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Uno de los técnicos que sigue cesante en el fútbol chileno es Mario Salas. El estratega de 58 años no dirige desde mayo del 2025, cuando fue despedido de Deportes Temuco por una seguidilla de malos resultados en la Primera B.

En los últimos días, el “Comandante” sonó con fuerza para asumir la dirección técnica de Rangers, aunque finalmente su llegada no se concretó y el equipo de Talca se inclinó por Jaime Vera como su nuevo entrenador.

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Ahora, el extécnico de Colo Colo y Universidad Católica podría tener una nueva oportunidad, aunque no precisamente en el balompié nacional, sino en un viejo conocido del extranjero.

Según informaron distintos medios peruanos como Toca y Pasa y La República, Salas es uno de los candidatos para asumir la banca de Sporting Cristal, elenco que competirá en la Copa Libertadores 2026 y se quedó sin DT tras la salida del brasileño Paulo Autuori.

El entrenador chileno ya dirigió al conjunto peruano en 2018, periodo en el que tuvo una excelente campaña al ganar el Torneo de Verano, Apertura y un campeonato de Primera División en la misma temporada.

Tras brillar en el cuadro cervecero, volvió a Chile para dirigir a Colo Colo y luego, en 2020, retornó a Perú para tomar las riendas de Alianza Lima, aunque en ambos clubes fue despedido por malos resultados.

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