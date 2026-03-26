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Fue campeón en el fútbol chileno y hoy anuncia su retiro: “Ahora toca apoyar desde el otro lado”

El delantero Óscar Salinas, quien defendió a más de diez clubes en el balompié nacional, puso fin a una extensa carrera a los 37 años.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno / SEBASTIAN BROGCA/AGENCIAUNO

El fútbol chileno suma otra despedida. A través de redes sociales, Óscar Salinas anunció retiro del profesionalismo, cerrando una extensa carrera a los 37 años, tras haber defendido en la última temporada la camiseta de Deportes Recoleta.

El delantero nacional, con pasos por clubes como Cobresal, Deportes Melipilla, Temuco, Iquique, Coquimbo Unido y una experiencia internacional en Oriente Petrolero de Bolivia, comunicó la decisión con un breve mensaje en su cuenta de Instagram.

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“Gracias Dios, sin ti mi sueño seguiría siendo un sueño. Cumplido, ahora toca apoyar y ayudar desde el otro lado”, escribió el ahora exfutbolista junto a una imagen con todas las camisetas que vistió a lo largo de su carrera.

Formado en Deportes Melipilla y con un breve paso por las inferiores de Universidad de Chile, Salinas supo ser campeón de la Primera B con los “Potros” en 2006.

Además, ganó un título de Tercera División con Unión Temuco en 2011, torneo en el que además se consagró como máximo goleador. Su rendimiento más alto lo alcanzó en Cobresal, donde marcó 18 goles en 56 partidos entre 2020 y 2022.

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