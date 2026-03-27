Nicolás Villalón logra el mejor resultado de su carrera a nivel Challenger: enfrentará a otro chileno en semifinales / Instagram @copachiletenis

El tenis chileno encontró en el Challenger de Bucaramanga tierra fértil para el desempeño de nuestros representantes.

Es en la arcilla colombiana donde Nicolás Villalón concretó este jueves el mejor resultado de su carrera a los 22 años.

El tenista que ocupa el puesto 931 del ranking logró su primera semifinal a nivel de torneos Challenger.

Nicolás Villalón remontó el marcador ante el argentino Juan Manuel La Serna, 341 del planeta, al que se impuso por parciales de 4/6, 7/5 y 6/4 para superar los cuartos de final.

Su gran nivel le permitió a Chile asegurar un finalista en Bucaramanga, pues este viernes deberá enfrentar a su compatriota Matías Soto, que se impuso 7/5 y 6/1 al local Daniel Salazar, refrendando su rol como segundo cabeza de serie.

El ya haber alcanzado semifinales en Colombia le permitirá a Nicolás Villalón trepar más de 100 puestos, asegurando el ubicarse entre los 780 mejores del planeta y buscará este viernes, a contar de las 16:00 horas, su paso a la final enfrentando a Matías Soto.