;

Nicolás Villalón logra el mejor resultado de su carrera a nivel Challenger: enfrentará a otro chileno en semifinales

El jugador que se empina sobre el puesto 900 del ranking ATP desafiará a Matías Soto en Bucaramanga.

Carlos Madariaga

Nicolás Villalón logra el mejor resultado de su carrera a nivel Challenger: enfrentará a otro chileno en semifinales

Nicolás Villalón logra el mejor resultado de su carrera a nivel Challenger: enfrentará a otro chileno en semifinales / Instagram @copachiletenis

El tenis chileno encontró en el Challenger de Bucaramanga tierra fértil para el desempeño de nuestros representantes.

Es en la arcilla colombiana donde Nicolás Villalón concretó este jueves el mejor resultado de su carrera a los 22 años.

Revisa también:

ADN

El tenista que ocupa el puesto 931 del ranking logró su primera semifinal a nivel de torneos Challenger.

Nicolás Villalón remontó el marcador ante el argentino Juan Manuel La Serna, 341 del planeta, al que se impuso por parciales de 4/6, 7/5 y 6/4 para superar los cuartos de final.

Su gran nivel le permitió a Chile asegurar un finalista en Bucaramanga, pues este viernes deberá enfrentar a su compatriota Matías Soto, que se impuso 7/5 y 6/1 al local Daniel Salazar, refrendando su rol como segundo cabeza de serie.

El ya haber alcanzado semifinales en Colombia le permitirá a Nicolás Villalón trepar más de 100 puestos, asegurando el ubicarse entre los 780 mejores del planeta y buscará este viernes, a contar de las 16:00 horas, su paso a la final enfrentando a Matías Soto.

Contenido patrocinado

El cambio que podría sentirse en el bolsillo de los chilenos en las próximas semanas: ajuste en los precios

El cambio que podría sentirse en el bolsillo de los chilenos en las próximas semanas: ajuste en los precios

&#039;Discriminación involuntaria&#039;: Adultos mayores en Chile enfrentan graves barreras para cobrar pensiones y realizar trámites

'Discriminación involuntaria': Adultos mayores en Chile enfrentan graves barreras para cobrar pensiones y realizar trámites

FloyyMenor y Cris Mj hacen historia en Spotify: “Gata Only” alcanza los 2 mil millones de reproducciones

FloyyMenor y Cris Mj hacen historia en Spotify: “Gata Only” alcanza los 2 mil millones de reproducciones

La Roca sorprende como Maui: Así se ve el tráiler oficial del live action de &#039;Moana&#039;

La Roca sorprende como Maui: Así se ve el tráiler oficial del live action de 'Moana'

Jean Philippe Cretton comparte romántica foto junto a una actriz y desata rumores de nueva pareja

Jean Philippe Cretton comparte romántica foto junto a una actriz y desata rumores de nueva pareja

La banda de rock adolescente, Indigentes presenta “Buscando Colores”, su nuevo single y videoclip grabado en Brasil

La banda de rock adolescente, Indigentes presenta “Buscando Colores”, su nuevo single y videoclip grabado en Brasil

¿Hay que lavar la ropa nueva antes de usarla? Lo que dicen los expertos

¿Hay que lavar la ropa nueva antes de usarla? Lo que dicen los expertos

Querida cantante despeja dudas y confirma que contraerá matrimonio con un conocido futbolista: &#039;Nos vamos a casar&#039;

Querida cantante despeja dudas y confirma que contraerá matrimonio con un conocido futbolista: 'Nos vamos a casar'

A 6 años de su partida: Recordamos el legado de Lucía Bosé a través de cinco películas

A 6 años de su partida: Recordamos el legado de Lucía Bosé a través de cinco películas

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad