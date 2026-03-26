El tenis chileno se vio afectado por la delincuencia durante las últimas horas, específicamente producto de un duro episodio vivido por uno de sus jóvenes integrantes.

Se trata de Diego Ortiz, jugador de 22 años, quien sumó el año pasado su primer punto ATP y que pudo disputar la Copa Chile de Tenis.

El deportista nacional sufrió durante la noche del miércoles el robo de su vehículo mientras esperaba el semáforo en Pocuro con Ricardo Lyon, en Providencia, cuando un grupo de sujetos a rostro cubierto lo apuñalaron en cuatro ocasiones, tras lo cual fue derivado a la Clínica Santa María.

Afortunadamente, Diego Ortiz fue dado de alta durante la madrugada de este jueves y pudo asistir luego a reconocer a tres detenidos luego del operativo realizado por Carabineros, el cual se extendió en un seguimiento hasta Puente Alto.

“Estuve con él hasta que llegaran sus familiares directos desde Llolleo. Lo vi bien, tranquilo. Gracias a Dios no fueron cuchilladas tan profundas, fueron cuatro, dos en el hombro derecho, una bajo en el omóplato derecho y otra en la zona media del costado izquierdo de su espalda. Le pusieron muchos puntos, pero es zurdo. Estaba contento por ese lado, pero muy asustado igual, con la adrenalina a full”, destacó, en diálogo con ADN Deportes, su tío, el extenista Hermes Gamonal, destacando la fortuna que tuvo su sobrino.

“Pudo haber sido duro, muy grave, la sacó muy barata. Me dejó tranquilo verlo con buena cara, pero tiene que descansar, no ha dormido nada. Esto fue cosa de segundos, se trató de sacar el cinturón cuando le pegaron en la cabeza y luego las puñaladas cuando se estaba bajando. No fue más grave de lo que pasó, pero hay gente que no la cuenta dos veces”, recalcó, apuntando a la recuperación de Diego Ortiz.

“No le va a afectar en lo físico, pero sí creo que en lo psicológico. Tiene que guardar reposo varios días para que los puntos cicatricen, debe tener paciencia, es parte de”, cerró Hermes Gamonal.