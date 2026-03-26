;

Antonia Vergara y Fernanda Labraña se meten en semifinales del segundo W15 en Santiago

Las dos principales raquetas nacionales podrían verse las caras en una eventual final.

Carlos Madariaga

Antonia Vergara y Fernanda Labraña se meten en semifinales del segundo W15 en Santiago

Antonia Vergara y Fernanda Labraña se meten en semifinales del segundo W15 en Santiago / Twitter @mediap_sport

Esta semana continúa la acción del tenis femenino en el Court Central Anita Lizana del Parque Deportivo Estadio Nacional con la disputa de la segunda fecha seguida de torneos W15 en Chile.

Quien ha mantenido el tranco ganador es Fernanda Labraña, subcampeona de singles y dobles la semana pasada.

Revisa también:

ADN

La segunda raqueta nacional volvió a meterse en semifinales tras vencer por 6/0 y 6/2 a la brasileña Julia Konishi.

Fernanda Labraña buscará vengar a otra jugadora nacional en el Santiago LP Open Series, pues mañana viernes se medirá ante la argentina Luciana Moyano, que eliminó a la iquiqueña Jimar Gerald por 6/4 y 6/3.

Por el otro lado del cuadro está la número 1 de Chile, Antonia Vergara, que despachó del campeonato a la 9 del mundo en juniors, la brasileña Victoria Barros, por parciales de 6/4 y 6/3.

La “Pequeña Gigante” buscará la final del segundo W15 en suelo nacional enfrentando a la española Sara Dols, tercera cabeza de serie.

Las semifinales se disputarán a contar de las 11 de la mañana este viernes 27 de marzo en el Court Central del Parque Estadio Nacional, con entrada gratuita. Si las dos chilenas ganan sus respectivos duelos, habrá final íntegramente nacional el fin de semana.

Contenido patrocinado

El cambio que podría sentirse en el bolsillo de los chilenos en las próximas semanas: ajuste en los precios

El cambio que podría sentirse en el bolsillo de los chilenos en las próximas semanas: ajuste en los precios

&#039;Discriminación involuntaria&#039;: Adultos mayores en Chile enfrentan graves barreras para cobrar pensiones y realizar trámites

'Discriminación involuntaria': Adultos mayores en Chile enfrentan graves barreras para cobrar pensiones y realizar trámites

FloyyMenor y Cris Mj hacen historia en Spotify: “Gata Only” alcanza los 2 mil millones de reproducciones

FloyyMenor y Cris Mj hacen historia en Spotify: “Gata Only” alcanza los 2 mil millones de reproducciones

La Roca sorprende como Maui: Así se ve el tráiler oficial del live action de &#039;Moana&#039;

La Roca sorprende como Maui: Así se ve el tráiler oficial del live action de 'Moana'

Jean Philippe Cretton comparte romántica foto junto a una actriz y desata rumores de nueva pareja

Jean Philippe Cretton comparte romántica foto junto a una actriz y desata rumores de nueva pareja

La banda de rock adolescente, Indigentes presenta “Buscando Colores”, su nuevo single y videoclip grabado en Brasil

La banda de rock adolescente, Indigentes presenta “Buscando Colores”, su nuevo single y videoclip grabado en Brasil

¿Hay que lavar la ropa nueva antes de usarla? Lo que dicen los expertos

¿Hay que lavar la ropa nueva antes de usarla? Lo que dicen los expertos

Querida cantante despeja dudas y confirma que contraerá matrimonio con un conocido futbolista: &#039;Nos vamos a casar&#039;

Querida cantante despeja dudas y confirma que contraerá matrimonio con un conocido futbolista: 'Nos vamos a casar'

A 6 años de su partida: Recordamos el legado de Lucía Bosé a través de cinco películas

A 6 años de su partida: Recordamos el legado de Lucía Bosé a través de cinco películas

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad