Antonia Vergara y Fernanda Labraña se meten en semifinales del segundo W15 en Santiago / Twitter @mediap_sport

Esta semana continúa la acción del tenis femenino en el Court Central Anita Lizana del Parque Deportivo Estadio Nacional con la disputa de la segunda fecha seguida de torneos W15 en Chile.

Quien ha mantenido el tranco ganador es Fernanda Labraña, subcampeona de singles y dobles la semana pasada.

La segunda raqueta nacional volvió a meterse en semifinales tras vencer por 6/0 y 6/2 a la brasileña Julia Konishi.

Fernanda Labraña buscará vengar a otra jugadora nacional en el Santiago LP Open Series, pues mañana viernes se medirá ante la argentina Luciana Moyano, que eliminó a la iquiqueña Jimar Gerald por 6/4 y 6/3.

Por el otro lado del cuadro está la número 1 de Chile, Antonia Vergara, que despachó del campeonato a la 9 del mundo en juniors, la brasileña Victoria Barros, por parciales de 6/4 y 6/3.

La “Pequeña Gigante” buscará la final del segundo W15 en suelo nacional enfrentando a la española Sara Dols, tercera cabeza de serie.

Las semifinales se disputarán a contar de las 11 de la mañana este viernes 27 de marzo en el Court Central del Parque Estadio Nacional, con entrada gratuita. Si las dos chilenas ganan sus respectivos duelos, habrá final íntegramente nacional el fin de semana.