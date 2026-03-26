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VIDEO. Turquía queda a un paso de quedarse con uno de los cupos del repechaje europeo al Mundial 2026

El combinado “otomano” ahora deberá esperar al ganador del cruce entre Eslovaquia y Kosovo para conocer a su proximo rival.

Damián Riquelme

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Getty Images / Anadolu

Tras meses de una eliminatoria irregular y dudas sobre el funcionamiento colectivo, la selección de Turquía llegó al repechaje europeo con la presión de cumplir las expectativas de su afición, recordando que en la fase previa habían dejado escapar puntos vitales que los obligaron a jugar esta instancia de vida o muerte.

En un encuentro marcado por el orden táctico, el seleccionado oOtomano” logró imponerse por 1-0 ante una Rumania que se mostró sólida en defensa pero carente de profundidad.

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La apertura de la cuenta y el único tanto del partido llegaron en la segunda mitad del encuentro, precisamente al minuto 53, cuando una transición rápida por la banda derecha permitió un centro preciso que terminó en una definición de Ferdi Kadıoğlu.

Con este resultado, Turquía avanza a la final de la llave C y queda a la espera del cruce entre Eslovaquia contra Kosovo, para poder pelear directamente un cupo a la Copa del Mundo.

El equipo comandado por Arda Güler busca consolidar con el eventual paso a la Copa del Mundo un proceso de renovación generacional que busca recuperar el protagonismo de Turquía en los torneos de élite.

Revisa el compacto del triunfo de Turquía sobre Rumania

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