Quiebre en el PS por críticas a ministro de Hacienda: tensión entre Vodanovic y Cicardini reabre disputa interna

Durante esta semana se evidenció un nuevo conflicto interno en el Partido Socialista, luego de que la senadora Daniella Cicardini solicitara la renuncia del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en pleno debate por el alza de los combustibles, lo que generó un inmediato desmarque de su par Paulina Vodanovic y abrió una disputa por los liderazgos al interior de la colectividad.

El episodio tensionó al partido y dejó en evidencia diferencias sobre la estrategia política frente al Gobierno, ya que mientras un sector respalda endurecer el tono, otros cuestionan que este tipo de definiciones se realicen sin coordinación previa con la bancada. La controversia será abordada en la próxima comisión política del PS, donde se espera fijar una línea común de acción.

En ese contexto, el diputado Marcos Ilabaca calificó la situación como un error y llamó a resolver las diferencias internamente. “Y este tipo de situaciones creo que es un tremendo error y espero que los senadores en su orgánica interna logren solucionar este tipo de impasse”, señaló.

Por su parte, el diputado Juan Santana apuntó a la falta de espacios de discusión dentro del partido. “El Partido Socialista tampoco ha tenido la posibilidad de dar un debate entre todas las bancadas de diputados y diputadas y también la bancada de senadores para poder determinar cuál va a ser la línea de acción”, afirmó.

A las críticas se sumaron voces históricas del socialismo, como el senador José Miguel Insulza, quien —según plantean en el partido— considera que Cicardini estaría manteniendo un tono confrontacional propio de su etapa como diputada, lo que algunos interpretan como una actuación personalista.

Sin embargo, otro grupo de parlamentarios respalda la postura de la senadora por Atacama, argumentando que es necesario endurecer la posición frente al Ejecutivo, no solo por el alza de las bencinas, sino también por otras decisiones del Gobierno, como recortes en gratuidad y debates recientes en torno a la figura de la expresidenta Michelle Bachelet.

Este nuevo episodio se suma a tensiones previas dentro del PS, como la reciente definición de la presidencia del Senado para 2027, donde Alfonso de Urresti se impuso a Vodanovic, reconfigurando los equilibrios internos.

Al respecto, el senador Juan Luis Castro destacó el respaldo a De Urresti. “Nos enorgullece porque es un parlamentario de trayectoria, de liderazgo, de mucha convicción y que sobre todo será el único que encabece la testera en el actual período legislativo”, sostuvo.

El conflicto se produce además en un escenario de reordenamiento de la oposición, que aún no define con claridad su rol frente al Gobierno de José Antonio Kast, mientras en el Partido Socialista persisten las diferencias sobre cómo enfrentar esa etapa.