Retorno de BTS a Chile ya provoca locura: detallan cómo funcionará la fila virtual para comprar entradas

El regreso de BTS a Chile ya tiene fechas confirmadas, 16 y 17 de octubre en el Estadio Nacional, y también definiciones clave sobre la esperada venta de entradas.

Desde Ticketmaster adelantaron que el proceso estará marcado por un sistema de fila virtual, mecanismo habitual en eventos de alta demanda.

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Según explicó la compañía, este sistema tiene como objetivo ordenar el ingreso de los usuarios a la plataforma durante la venta, evitando colapsos y entregando una experiencia más estable. Sin embargo, recalcaron que formar parte de este proceso no garantiza la obtención de boletos.

El gerente general de Ticketmaster Chile, Javier Parra, enfatizó la importancia de informarse previamente. “En una venta de alta demanda, lo más importante es que las personas lleguen con la información clara antes del inicio del proceso. La membresía y el registro previo permiten participar en la preventa, pero no garantizan entradas”, señaló.

Además, agregó que “el llamado es a revisar con anticipación los requisitos y utilizar únicamente los canales oficiales”.

¿Cómo funcionará la fila virtual para BTS en Chile?

Enm concreto, se detalló que los usuarios que ingresen al sitio el día de la venta para BTS en Chile serán ubicados automáticamente en una fila virtual.

Esta asigna un lugar aleatorio dentro del sistema, desde donde deberán esperar su turno para acceder a la compra. Una vez dentro, tendrán un tiempo limitado para seleccionar sus entradas y completar la transacción.

Desde la ticketera también indicaron que todos los boletos serán digitales y estarán vinculados a su ecosistema oficial, incorporando herramientas como Quentro p

ara reforzar la seguridad y trazabilidad, en un intento por combatir la reventa y el fraude.

También se recomendó revisar con anticipación las condiciones informadas para la venta, verificar que la cuenta en Ticketmaster Chile esté creada y activa, y contar con el número de membresía al momento de ingresar al proceso. En tanto, se precisó que el límite será de 4 tickets por show.

La preventa para fans comenzará el 7 de abril, mientras que la venta general se abrirá el 10 de abril a las 13:00 horas.