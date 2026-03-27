Un video viralizado en redes sociales mostró el momento exacto en que el cantante urbano Standly fue detenido por Carabineros en la comuna de Lo Barnechea, tras intentar evadir un control vehicular.

En el registro se observa cómo el artista, identificado como Camilo Paredes, discute con los funcionarios mientras es reducido y esposado.

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“Es mi plata legal, ¿por qué me van a llevar detenido?”, se escucha decir, en medio de un tenso intercambio que incluso incluye forcejeos con personal policial. El operativo contó con la presencia de varios efectivos, luego de una breve persecución iniciada cuando el músico intentó escapar del control en el sector de José Alcalde Delano.

Según información policial, al interior del vehículo se percibía un fuerte olor a marihuana, lo que motivó una revisión que terminó con el hallazgo de tres bolsas de la sustancia, una pastilla rosada y más de $69 millones en efectivo. Además, se constató que el cantante conducía sin licencia y con el permiso de circulación vencido, junto con arrojar positivo al consumo de drogas.

Standly fue trasladado a la 53ª Comisaría de Lo Barnechea y quedó a disposición de la justicia, mientras se investigan tanto la procedencia del dinero como las sustancias encontradas en el automóvil. El caso se suma a una serie de polémicas previas que han marcado la trayectoria reciente del artista.