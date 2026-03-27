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ESTADOS UNIDOS. Polémico influencer es detenido en plena transmisión en vivo: quedó en la mira por video donde dispara con armas

El streamer es conocido por su contenido vinculado al llamado “looksmaxxing”, una tendencia centrada en la mejora extrema de la apariencia física.

Nelson Quiroz

CAPTURAS

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El streamer estadounidense Clavicular, cuyo nombre real es Braden Eric Peters, fue detenido en Florida tras enfrentar un cargo por agresión menor, según registros policiales.

El arresto ocurrió en la ciudad de Fort Lauderdale, luego de que autoridades locales actuaran a petición del condado de Osceola, donde existía una orden vigente en su contra.

El joven de 20 años fue trasladado a un recinto policial y quedó con una fianza fijada en mil dólares, mientras se investigan los detalles del caso, que por ahora no han sido completamente revelados.

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La detención se produjo el mismo día en que el influencer realizaba una transmisión en vivo, la cual se interrumpió abruptamente. Posteriormente, colaboradores confirmaron que el popular “maratón” de streaming que llevaba adelante fue cancelado de forma anticipada, lo que encendió las alarmas entre sus seguidores.

Polémico video

Horas antes, además, Clavicular había protagonizado otra controversia tras la difusión de un video grabado en los Everglades de Florida. En las imágenes, se le ve junto a un grupo desplazándose en un bote cuando encuentran un caimán muerto, momento en que uno de los presentes dispara en repetidas ocasiones con un arma de fuego. Este registro está siendo analizado por autoridades de vida silvestre, que ya iniciaron indagatorias.

Conocido por su contenido vinculado al llamado “looksmaxxing”, una tendencia centrada en la mejora extrema de la apariencia física, el streamer ha estado envuelto en diversas polémicas. Su reciente arresto vuelve a ponerlo en el centro de la controversia y abre nuevas interrogantes sobre su conducta y eventuales responsabilidades legales.

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