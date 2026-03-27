BTS regresa a Chile: cuándo, dónde y cómo adquirir las entradas para el concierto

BTS regresa a Chile y ya tenemos información oficial. Tras meses de dudas, se confirmaron oficialmente las fechas de sus conciertos en Santiago.

El grupo surcoreano se presentará los días 16 y 17 de octubre de 2026, marcando uno de los eventos musicales más esperados del año.

Junto con ello, también se ratificó el recinto que albergará los shows: el Estadio Nacional, despejando las dudas que existían debido a conflictos de agenda y restricciones previas para espectáculos masivos.

La elección del coliseo ñuñoíno era clave para la magnitud del montaje, descartando otras alternativas en la capital.

En tanto, sobre la venta de entradas, que se hará por Ticketmaster, se llevará a cabo desde el 10 de abril. Asimismo, previamente se realizará una preventa de fans desde el 7 de abril.