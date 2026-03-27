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Rapero Balendra Shah asume como primer ministro de Nepal: se presentó como portavoz de la generación Z

El artista, de 35 años, fue elegido en la Cámara de Representantes tras derrotar al ex primer ministro KP Sharma Oli.

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DW

Pablo Castillo

Getty Images

Getty Images / Anadolu

El rapero Balendra Shah, quien fue alcalde de Katmandú y cuyo partido ganó las elecciones legislativas del 5 de marzo en Nepal, asumió este viernes como primer ministro, seis meses después de un levantamiento de los jóvenes de la generación Z.

La llegada al poder de “Balen”, como se le apoda en las calles, marca el inicio de una nueva generación de dirigentes en el país asiático, donde la mayoría de políticos tienen una edad avanzada.

El hombre de 35 años fue elegido en la Cámara de Representantes tras derrotar al ex primer ministro KP Sharma Oli, de 74, quien fue expulsado del poder en septiembre pasado por manifestantes.

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Ingeniero civil de formación, se dio a conocer en la escena hip-hop underground nepalí al denunciar la corrupción de las élites y las desigualdades. Su popularidad se extendió en todo el país en 2022, cuando para sorpresa general fue elegido alcalde de la capital.

Durante su campaña, se presentó como portavoz de las demandas de la generación Z y prometió poner fin a la corrupción y al desempleo.

Tras permanecer en silencio desde las elecciones, Shah reapareció el jueves en redes sociales con un video en el que a través de una canción hizo un llamado a la unidad del país. “Nepaleses unidos, la historia está en marcha”, rapeó.

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