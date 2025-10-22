Más animación y menos sexo: estudio revela las preferencias de la generación Z para nuevo contenido de cine y televisión

Un informe reciente del Centro para Académicos y Narradores de la University of California, Los Angeles (UCLA) pone en evidencia la evolución del gusto audiovisual entre adolescentes y jóvenes de 10 a 24 años (focalizada en Estados Unidos).

Según se revela, esta generación busca historias con las que puedan identificarse, prefiere la animación frente a la acción real, y demanda relaciones de amistad más que románticas o sexualizadas.

El informe titulado Get Real: Relatability on Demand encuestó a 1.500 jóvenes de entre 10 y 24 años durante el mes de agosto, con una muestra que refleja la diversidad de la población de la generación Z en EE. UU..

Los resultados dictan que:

El 48,5 % de los participantes indicó que prefiere contenidos animados frente a acción real, frente al 42 % del año anterior.

de los jóvenes afirmaron que con mayor frecuencia que sobre contenidos que ven en redes sociales. El 57 % señaló que consumen medios tradicionales (películas y series) más de lo que muchas generaciones mayores creen.

Relación a ver en pantalla

En cuanto al tipo de historias que desean ver:

Un 32 % dijo que lo que más anhela es “ver historias con personas con vidas como la mía” (relatabilidad), por encima de fantasía o aspiración.

El 59,7 % quiere “ver más contenido donde las relaciones centrales sean amistades ”.

El 54,1 % desea representaciones de “personajes que no están interesados en relaciones románticas en ese momento”.

El 54,9 % pidió más “amistades de géneros distintos” en pantalla, y el 49 % solicitó más “amistades del mismo género” .

También se resaltó el deseo de “resolución de conflictos saludable” dentro de esas amistades.

¿Qué significa esto para la industria?

Durante décadas, la industria cinematográfica de Hollywood ha apostado al mercado juvenil con historias cargadas de sexo, escándalo y romance.

Pero esta nueva investigación indica que la generación Z está cambiando las reglas del juego buscando una representación más auténtica de sus vidas, valores y relaciones, representando nuevos retos para la industria.

El director de investigación del centro de estudio, Alisha J. Hines, afirma que “los adolescentes y jóvenes quieren ver historias que reflejen de manera más auténtica un espectro completo de relaciones matizadas”.

Por su parte, la fundadora del centro, Yalda T. Uhls, describió que “la generación Z parece estar demostrando el deseo de amarse a sí mismos a pesar de las presiones de las redes sociales, de cuidar su salud y disfrutar; reflejando un enfoque equilibrado y reflexivo ante la vida”.