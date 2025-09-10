;

Extienden toque de queda en Nepal tras violentas protestas: reportan la muerte de 25 personas

Entre los muertos se encuentra la esposa del exprimer ministro Jhalanath Khanal, luego de que manifestantes incendiaran su residencia con ella dentro.

El Ejército de Nepal, que asumió el control de la seguridad, extendió el toque de queda a nivel nacional hasta el jueves, tras violentas protestas que ya dejan 25 muertos y forzó la dimisión del Gobierno.

A través de un comunicado, las fuerzas armadas calificaron la medida de “necesaria para salvaguardar la paz y la seguridad”, informó el diario nepalí The Kathmandu Post.

También se mostraron dispuestos a facilitar conversaciones entre las partes para buscar una salida política a la crisis, pero “advirtió que cualquier protesta que involucre vandalismo, saqueos, incendios o ataques será tratada como un acto criminal”.

De momento, las autoridades reportaron la muerte de 25 personas en las protestas, entre ellas la de Rajyalaxmi Chitrakar, esposa del exprimer ministro Jhalanath Khanal, la cual sufrió quemaduras después de que manifestantes incendiaran su residencia con ella dentro.

