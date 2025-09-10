Ministro de Finanzas fue lanzado a un río en medio de protestas masivas en Nepal / PRABIN RANABHAT

La crisis política y social en Nepal alcanzó un nuevo nivel de violencia luego de que el ministro de Finanzas, Bishnu Paudel, fuera atacado por una multitud durante una manifestación en Katmandú.

El hecho ocurrió en el marco de las protestas contra un proyecto de ley que busca regular las redes sociales y que ha desatado el rechazo ciudadano por considerarlo un intento de censura.

Según registros difundidos en redes y verificados por medios internacionales, decenas de manifestantes persiguieron al secretario de Estado, lo derribaron de una patada contra una pared y posteriormente lo despojaron de su ropa.

Luego, semidesnudo, fue obligado a caminar por las calles hasta ser arrojado al río Bagmati.

Crisis política y renuncias en el gobierno

El ataque se produce en paralelo a la dimisión del primer ministro KP Sharma Oli y al menos tres de sus ministros, quienes presentaron su renuncia tras los episodios de violencia que ya dejan 25 muertos y cientos de heridos, además de la quema del Parlamento.

En su carta al presidente Ram Chandra Poudel, el ahora exmandatario explicó que dejaba el cargo “para dar pasos hacia una solución política”. La dimisión fue aceptada de inmediato por el Ejecutivo.

Las manifestaciones, protagonizadas principalmente por jóvenes de la llamada Generación Z, comenzaron de forma pacífica el lunes, pero rápidamente derivaron en disturbios tras la irrupción de manifestantes en el Parlamento.

El ministro de Finanzas de Nepal fue despojado de sus ropas y perseguido hasta un río por manifestantes enfurecidos. pic.twitter.com/NSL2rCYg17 — Informe Orwell (@InformeOrwell) September 9, 2025

Por su parte, la policía respondió con gases lacrimógenos, cañones de agua y disparos, lo que intensificó la confrontación.

En paralelo, varias figuras políticas fueron atacadas en sus hogares. Entre ellas, el ex primer ministro Sher Bahadur Deuba y su esposa, la canciller Arzu Rana Deuba. La ONU y Amnistía Internacional han exigido una investigación independiente sobre el uso de munición real en las protestas.

