Un Congreso a toda máquina: una semana frenética entre retiros, choques políticos y problemas internos / Pablo Ovalle Isasmendi

El Congreso Nacional inició la legislatura 2026-2030 en modo acelerado. Los primeros dos días de trabajo efectivo no solo dejaron en evidencia tensiones políticas, sino también una estrategia del Gobierno que busca marcar la pauta desde el primer minuto.

El martes no sólo fue frenético para legisladores, asesores y prensa, sino también para funcionarios. Fallas en los sistemas informáticos marcaron el arranque de la jornada en la Cámara de Diputados y también en el Senado.

Problemas de enrolamiento, acceso defectuoso a correos electrónicos, problemas en el software de votación mantuvo a los trabajadores del Congreso corriendo por los pupitres en ambas cámaras resolviendo problemas, y filas en la oficina de Informática para tratar de resolver los problemas de enrolamiento, que incidían en las dificultades, de partida, para marcar asistencia, y además para votar.

Sin embargo, ese sería el menor de los problemas.

Retiros que abren flancos

El Ejecutivo rápidamente instaló controversia al retirar el proyecto de negociación colectiva multinivel, la Negociación Ramal, que buscaba establecer estándares laborales por sector. La decisión generó críticas desde distintos sectores, incluyendo cuestionamientos cruzados que también alcanzaron a la administración anterior, por haber ingresado tarde el proyecto.

A esto se sumó el retiro de más de 40 decretos medioambientales para su revisión, lo que reactivó tensiones con la oposición. Pero apenas se terminaban de transcribir las reacciones, otro retiro marcó la pauta: la salida del Plan Nacional de Derechos Humanos.

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En el retiro de la negociación ramal, la explicación del Gobierno fue “en el contexto país, no es prioritario”, mientras que en los retiros de decretos el argumento fue para revisarlos y eventualmente hacer modificaciones.

Pero las decisiones del Gobierno, más allá de sus fundamentos, tuvieron un efecto inmediato: abrir múltiples frentes de debate en paralelo.

Reparto de poder y tensión en sala

En paralelo, se configuró el mapa de poder en las comisiones. El Partido Republicano concentró presidencias clave —como Trabajo, Economía, Defensa, Seguridad y Hacienda—, mientras que la UDI y Renovación Nacional aseguraron espacios relevantes en áreas estratégicas.

Un diseño que no solo distribuye cargos, sino que también define quién controla la agenda legislativa y el ritmo de tramitación de los proyectos.

Pero la tensión no se quedó en la estructura institucional. En el Senado, los cruces entre parlamentarios marcaron el tono del debate. Desde acusaciones por eventuales irregularidades administrativas hasta enfrentamientos personales, el nivel de confrontación escaló rápidamente.

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El intercambio entre los senadores Javier Macaya (UDI) y Daniel Núñez (PC), en torno a una votación del proyecto de cumplimiento alternativo de penas, evidenció un clima áspero apenas iniciado el trabajo del a Cámara Alta. El UDI replicó a críticas del comunista por no inhabilitarse al momento de votar el proyecto, debido a la situación judicial de su padre.

A eso se sumó el duro cruce entre Karim Bianchi (IND) y Fidel Espinoza (PS), que incluso podría terminar en la comisión de Ética. El primero acusó que el segundo “siempre está con un hálito alcohólico”. Un cruce respondido entre ambos en plena sesión, y que tendrá más episodios durante la legislatura.

Interpelaciones a propios y ruido político

El segundo día mantuvo la intensidad. La UDI anunció la interpelación a los ministros de Vivienda, Iván Poduje, y de Hacienda, Jorge Quiroz, ambos con apenas días en sus cargos.

La justificación: transparentar la situación heredada del gobierno anterior. Sin embargo, el movimiento generó sorpresa, ya que la interpelación es una herramienta tradicionalmente utilizada por la oposición, no por el oficialismo.

La iniciativa no solo generó incomodidad en la oposición, sino también dudas dentro del propio bloque oficialista. Sobre todo, considerando que existen mecanismos más directos, como las comisiones, donde el oficialismo cuenta con mayoría, e incluso apoyos de la oposición, para requerir información.

La agenda de la próxima semana

La próxima semana no será muy diferente a estos primeros días. De partida porque las cámaras del Congreso deberán votar la primera prórroga de la legislatura del Estado de Excepción Constitucional en la macrozona sur, pero también porque los distintos ministros del gabinete presidencial están invitados a distintas comisiones.

Pero, además, para la próxima semana se espera el ingreso del proyecto de Reconstrucción Nacional, y el que va a modificar el Mepco.

Mientras tanto, el Senado debe terminar las negociaciones para la conformación de las comisiones. Porque la semana subsiguiente, será la primera ventana distrital y regional del Congreso Nacional.