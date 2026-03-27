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VIDEO. Juez chileno debió intervenir: el insólito momento que dejó un partido por el repechaje al Mundial 2026

La situación ocurrió antes del pitazo inicial, durante el intercambio de banderines entre los capitanes de Jamaica y Nueva Caledonia.

Daniel Ramírez

@DSports

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Durante la madrugada de este viernes, Jamaica derrotó por la cuenta mínima a Nueva Caledonia y se convirtió en el último clasificado a la fase final del repechaje intercontinental para el Mundial 2026.

Este partido entre jamaicanos y neocaledonios dejó un insólito momento que se produjo cuando los capitanes de ambos equipos intercambiaron banderines, antes del pitazo inicial.

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Cesar Zeoula, capitán de Nueva Caledonia, no solo obsequió su banderín, sino que también le entregó una llamativa ofrenda al capitán de Jamaica, Andre Blake.

Sin embargo, el capitán de la selección caribeña no logró entender el gesto de su oponente y rechazó la ofrenda en un primer momento.

Ante la confusión de Andre Blake, el juez chileno Cristian Garay, quien se desempeñaba como cuarto árbitro, debió intervenir para aclararle la situación al arquero jamaicano, quien finalmente aceptó el obsequio de su rival.

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