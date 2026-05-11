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Assadi renueva su contrato con Universidad de Chile: este es la nueva cláusula de salida del volante

Tras semanas de negociaciones, según información de ADN Deportes, el mediocampista extendió su vínculo por dos temporadas más.

Carlos Madariaga

Rocío Ayala

Assadi renueva su contrato con Universidad de Chile: este es la nueva cláusula de salida del volante

Assadi renueva su contrato con Universidad de Chile: este es la nueva cláusula de salida del volante / Sebastian Olavarria

Una de las incógnitas que ha mantenido la Universidad de Chile durante la temporada tiene final feliz.

Se trata de la situación que atraviesa Lucas Assadi, cuyo contrato finalizaba en diciembre, con el riesgo de dejar al club sin un peso a cambio.

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Sin embargo, según información de ADN Deportes, este lunes, el jugador de 22 años firmó la extensión de su vínculo por las próximas dos temporadas, hasta finales de 2028.

Eso sí, una de las particularidades de la negociación radica en las condiciones para su cláusula de salida en caso que llegue una oferta.

En la información a la que tuvo acceso ADN Deportes, aunque en un comienzo la intención de Azul Azul era fijarla en 5 millones de dólares, ahora Lucas Assadi tiene una cláusula de salida rebajada, la cual asciende a 3,5 millones de dólares.

Esto implica que si un equipo oferta por el 80% de su pase, deberá pagar 2,8 millones de dólares para llevarse al volante azul.

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