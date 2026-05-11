Escándalo en el básquetbol chileno: duelo entre Colo Colo y Boston College termina con graves incidentes

Con graves incidentes terminó el partido que disputaron anoche Colo Colo y Boston College en Puente Alto, por los Play-In de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB).

El cuadro de Maipú se llevó la victoria por 103-96 y empató la serie, luego de la derrota que sufrió hace unos días en el primer duelo, donde los albos ganaron 77-71.

La gran figura del encuentro fue Patrick Haskell, quien lideró a su equipo con una destacada actuación al aportar 33 puntos, además de seis rebotes y siete asistencias.

Sin embargo, el final del partido quedó marcado por graves incidentes en las tribunas. Tras un cruce entre jugadores de ambos equipos, algunos hinchas de Colo Colo lanzaron botellas y otros objetos, hasta una silla de ruedas, hacia el sector donde se encontraban los basquetbolistas de Boston College.

Según detalló el medio La Batalla, tras el término del compromiso, el plantel de Boston College debió permanecer más de una hora dentro del gimnasio antes de poder retirarse del lugar debido al ambiente hostil.

Con la serie igualada, todo se resolverá en un tercer partido que está programado para este martes 12 de mayo en Maipú, a las 20:00 horas.

Revisa el video con los incidentes