;

Escándalo en el básquetbol chileno: duelo entre Colo Colo y Boston College termina con graves incidentes

Boston College ganó el partido y empató la serie, pero el final del encuentro se vio empañado por lamentables incidentes en las tribunas.

Daniel Ramírez

@cdbostoncollegebasquetbol

@cdbostoncollegebasquetbol

Con graves incidentes terminó el partido que disputaron anoche Colo Colo y Boston College en Puente Alto, por los Play-In de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB).

El cuadro de Maipú se llevó la victoria por 103-96 y empató la serie, luego de la derrota que sufrió hace unos días en el primer duelo, donde los albos ganaron 77-71.

La gran figura del encuentro fue Patrick Haskell, quien lideró a su equipo con una destacada actuación al aportar 33 puntos, además de seis rebotes y siete asistencias.

Revisa también:

ADN

Sin embargo, el final del partido quedó marcado por graves incidentes en las tribunas. Tras un cruce entre jugadores de ambos equipos, algunos hinchas de Colo Colo lanzaron botellas y otros objetos, hasta una silla de ruedas, hacia el sector donde se encontraban los basquetbolistas de Boston College.

Según detalló el medio La Batalla, tras el término del compromiso, el plantel de Boston College debió permanecer más de una hora dentro del gimnasio antes de poder retirarse del lugar debido al ambiente hostil.

Con la serie igualada, todo se resolverá en un tercer partido que está programado para este martes 12 de mayo en Maipú, a las 20:00 horas.

Revisa el video con los incidentes

Contenido patrocinado

Vacaciones de invierno 2026: Mineduc reitera cuándo parte el receso escolar en cada región

Vacaciones de invierno 2026: Mineduc reitera cuándo parte el receso escolar en cada región

Estabilidad, disfrute y seguridad emocional: Las claves del horóscopo para la tercera semana de mayo

Estabilidad, disfrute y seguridad emocional: Las claves del horóscopo para la tercera semana de mayo

¿Vendrán a Chile? Primavera Sound libera su cartel del 2026 con tremendos nombres internacionales

¿Vendrán a Chile? Primavera Sound libera su cartel del 2026 con tremendos nombres internacionales

NMIXX estrenó un documental sobre su paso en el Festival de Viña del Mar 2026: &#039;Glorioso&#039;

NMIXX estrenó un documental sobre su paso en el Festival de Viña del Mar 2026: 'Glorioso'

Alexis Sánchez emociona a todos con emotivas palabras y registros por el Día de la Madre: &#039;Siempre estaré ahí para ti&#039;

Alexis Sánchez emociona a todos con emotivas palabras y registros por el Día de la Madre: 'Siempre estaré ahí para ti'

¡Primer headliner! The Strokes confirma su regreso a Chile en Fauna Primavera 2026 y estas son las fechas del festival

¡Primer headliner! The Strokes confirma su regreso a Chile en Fauna Primavera 2026 y estas son las fechas del festival

Auditor impactó con su alocada travesía en 40 años de matrimonio en El Chacotero Sentimental: &#039;Me sacó a chuletas de la zona roja&#039;

Auditor impactó con su alocada travesía en 40 años de matrimonio en El Chacotero Sentimental: 'Me sacó a chuletas de la zona roja'

¡Vuelve la magia! The Beatles abrirá su primer museo oficial en la mítica azotea de Londres

¡Vuelve la magia! The Beatles abrirá su primer museo oficial en la mítica azotea de Londres

Los mejores looks de Sabrina Carpenter fuera de la alfombra roja

Los mejores looks de Sabrina Carpenter fuera de la alfombra roja

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad