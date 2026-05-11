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Zaldivia será baja en la visita de la U ante Cobresal: los azules deberán rearmar casi toda su zaga

Según información de ADN Deportes, el central habría sufrido un desgarro que, al menos, le impedirá viajar a El Salvador.

Carlos Madariaga

Rocio Ayala

Zaldivia será baja en la visita de la U ante Cobresal: los azules deberán rearmar casi toda su zaga

Zaldivia será baja en la visita de la U ante Cobresal: los azules deberán rearmar casi toda su zaga / Sebastian Olavarria

Este lunes, el defensa de la U de Chile, Matías Zaldivia, se realizó exámenes médicos tras salir lesionado en la derrota ante Unión La Calera por la Copa de la Liga.

En el diagnóstico preliminar, las noticias no son buenas para los azules en torno al futuro del zaguero.

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Según información de ADN Deportes, Matías Zaldivia sufrió un desgarro “bastante grande” en el cuádriceps derecho, con lo que al menos no estará disponible para el viaje a El Salvador para enfrentar a Cobresal por la fecha 12 de la Liga de Primera.

Esto llevará a la U de Chile a tener una defensa “improvisada” de cara al juego contra los albinaranjas.

Esto porque otro de los centrales, Nicolás Ramírez, aún tiene al menos una semana más para superar el desgarro que padece en el isquiotibial, con lo que, a priori, Franco Calderón deberá hacer dupla en la zaga con Bianneider Tamayo.

A eso se suma también la suspensión por tarjetas amarillas de Marcelo Morales, a la espera de la recuperación de la sobrecarga de Fabián Hormazábal.

Con todo esto, la U de Chile tendrá al menos tres caras nuevas para conformar una zaga totalmente inédita para visitar a Cobresal el domingo.

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