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Mujer permanece en riesgo vital tras impacto de objeto metálico en Ruta 5 Sur a la altura de Puerto Montt

La víctima de 54 años viajaba como copiloto cuando un trozo de metal cayó sobre el vehículo, provocándole daños severos en la zona cervical y estructuras vasculares.

Mario Vergara

10 DE ABRIL 2021 / OSORNOUn enfermero de la UCI del Hospital Base San José de Osorno sostiene la mano de un paciente intubado. La cantidad de personas internadas y conectadas a ventilación mecánica a nivel nacional producto del coronavirus crece de manera alarmante en estas unidades y las aproxima al colapso.- FOTO: FERNANDO LAVOZ /AGENClAUNO.

10 DE ABRIL 2021 / OSORNO Un enfermero de la UCI del Hospital Base San José de Osorno sostiene la mano de un paciente intubado. La cantidad de personas internadas y conectadas a ventilación mecánica a nivel nacional producto del coronavirus crece de manera alarmante en estas unidades y las aproxima al colapso.- FOTO: FERNANDO LAVOZ /AGENClAUNO.

Una mujer de 54 años se encuentra internada en estado de extrema gravedad en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Regional de Puerto Montt. La víctima fue alcanzada por un objeto metálico rectangular, de entre 30 y 40 centímetros, mientras se desplazaba como copiloto en un vehículo por la Ruta 5 Sur.

El incidente tuvo lugar en el sector La Goleta, específicamente en las inmediaciones de una pasarela que se encuentra actualmente fuera de servicio.

Al momento del accidente, la afectada viajaba en compañía de su esposo desde Chiloé con destino a Puerto Varas. De acuerdo con los antecedentes del hecho, el pesado elemento cayó directamente sobre la mujer, impactando de forma violenta en su zona cervical. Tras recibir el auxilio inicial de otros conductores, el cónyuge de la víctima realizó el traslado de urgencia hasta el centro asistencial de la capital regional.

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En el recinto hospitalario, el equipo médico diagnosticó un cuadro clínico complejo que incluye lesiones cervicales severas, daños en la faringe y el esófago, además de un compromiso crítico en las estructuras vasculares del cuello. Debido a la magnitud de estas heridas, la paciente debió ser sometida a una intervención quirúrgica inmediata y permanece actualmente entubada bajo vigilancia intensiva.

Respecto al pronóstico de salud, el entorno familiar de la mujer manifestó su preocupación ante las posibles consecuencias permanentes del impacto. Según los reportes entregados por los parientes, existe un alto riesgo de que la víctima presente secuelas neurológicas de consideración o, en el escenario más crítico, una condición de paraplejia producto del daño en la columna.

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