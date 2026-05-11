La exitosa serie de terror FROM prepara su esperado regreso a Chile y Latinoamérica con el estreno de su cuarta temporada este 20 de abril por Universal+.

Y en la antesala del lanzamiento, la actriz Elizabeth Saunders compartió una íntima reflexión sobre el fenómeno mundial que ha convertido a la producción en uno de los títulos más comentados del género.

FROM / Chris Reardon Ampliar

La intérprete de Donna aseguró que uno de los grandes secretos detrás del éxito de la serie está en cómo conecta con los temores humanos más profundos.

“Lo que hace que esto resuene en todas partes es nuestra humanidad. Creo que todos cargamos miedo constantemente. Miedos pequeños, grandes, miedo a nosotros mismos, a lo desconocido, a cómo cambian las cosas. Nunca estamos completamente seguros”, explicó la actriz en conversación con ADN Radio Chile.

Saunders también abordó la complejidad de Donna, uno de los personajes más queridos de la ficción creada por John Griffin. Para la actriz, el atractivo del rol está precisamente en el contraste entre fortaleza y vulnerabilidad.

“Donna es dura, pero también tiene lados muy sensibles. Como actriz, es interesante interpretar a alguien donde las emociones y la mente están constantemente peleando entre sí”, comentó. “Muchas veces los personajes femeninos no están escritos así, por eso me siento agradecida”.

La actriz además destacó la mezcla entre horror psicológico y físico que caracteriza a la serie protagonizada por Harold Perrineau.

“Me encanta trabajar ambos tipos de terror. Todo termina pasando por el cuerpo, así que poder experimentar físicamente ese horror le da otra dimensión al trabajo”, señaló.

Sobre el impacto que ha tenido FROM en redes sociales, Saunders reconoció que ha sido una experiencia “muy alegre” ver el nivel de involucramiento de los fanáticos alrededor del mundo.

“Me encanta ver cómo la gente comparte teorías, imágenes y conversaciones sobre la serie. Hay una conexión muy especial entre los fans”, afirmó.

La cuarta temporada estrenará nuevos episodios cada lunes y promete profundizar aún más en el misterio del pueblo atrapado por fuerzas demoníacas.