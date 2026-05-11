;

VIDEOS. Elizabeth Saunders adelanta el oscuro regreso de FROM 4: “Todos cargamos miedo constantemente”

La actriz que interpreta a “Donna” reflexionó sobre el fenómeno global de la serie de terror, el impacto emocional de su personaje y el éxito que ha alcanzado la producción en redes sociales antes de su esperado estreno en Chile.

Nelson Quiroz

FROM

FROM / Chris Reardon

La exitosa serie de terror FROM prepara su esperado regreso a Chile y Latinoamérica con el estreno de su cuarta temporada este 20 de abril por Universal+.

Y en la antesala del lanzamiento, la actriz Elizabeth Saunders compartió una íntima reflexión sobre el fenómeno mundial que ha convertido a la producción en uno de los títulos más comentados del género.

ADN

FROM / Chris Reardon

La intérprete de Donna aseguró que uno de los grandes secretos detrás del éxito de la serie está en cómo conecta con los temores humanos más profundos.

Revisa también

ADN

“Lo que hace que esto resuene en todas partes es nuestra humanidad. Creo que todos cargamos miedo constantemente. Miedos pequeños, grandes, miedo a nosotros mismos, a lo desconocido, a cómo cambian las cosas. Nunca estamos completamente seguros”, explicó la actriz en conversación con ADN Radio Chile.

Saunders también abordó la complejidad de Donna, uno de los personajes más queridos de la ficción creada por John Griffin. Para la actriz, el atractivo del rol está precisamente en el contraste entre fortaleza y vulnerabilidad.

“Donna es dura, pero también tiene lados muy sensibles. Como actriz, es interesante interpretar a alguien donde las emociones y la mente están constantemente peleando entre sí”, comentó. “Muchas veces los personajes femeninos no están escritos así, por eso me siento agradecida”.

La actriz además destacó la mezcla entre horror psicológico y físico que caracteriza a la serie protagonizada por Harold Perrineau.

“Me encanta trabajar ambos tipos de terror. Todo termina pasando por el cuerpo, así que poder experimentar físicamente ese horror le da otra dimensión al trabajo”, señaló.

Sobre el impacto que ha tenido FROM en redes sociales, Saunders reconoció que ha sido una experiencia “muy alegre” ver el nivel de involucramiento de los fanáticos alrededor del mundo.

“Me encanta ver cómo la gente comparte teorías, imágenes y conversaciones sobre la serie. Hay una conexión muy especial entre los fans”, afirmó.

La cuarta temporada estrenará nuevos episodios cada lunes y promete profundizar aún más en el misterio del pueblo atrapado por fuerzas demoníacas.

Contenido patrocinado

Vacaciones de invierno 2026: Mineduc reitera cuándo parte el receso escolar en cada región

Vacaciones de invierno 2026: Mineduc reitera cuándo parte el receso escolar en cada región

Estabilidad, disfrute y seguridad emocional: Las claves del horóscopo para la tercera semana de mayo

Estabilidad, disfrute y seguridad emocional: Las claves del horóscopo para la tercera semana de mayo

¿Vendrán a Chile? Primavera Sound libera su cartel del 2026 con tremendos nombres internacionales

¿Vendrán a Chile? Primavera Sound libera su cartel del 2026 con tremendos nombres internacionales

NMIXX estrenó un documental sobre su paso en el Festival de Viña del Mar 2026: &#039;Glorioso&#039;

NMIXX estrenó un documental sobre su paso en el Festival de Viña del Mar 2026: 'Glorioso'

Alexis Sánchez emociona a todos con emotivas palabras y registros por el Día de la Madre: &#039;Siempre estaré ahí para ti&#039;

Alexis Sánchez emociona a todos con emotivas palabras y registros por el Día de la Madre: 'Siempre estaré ahí para ti'

¡Primer headliner! The Strokes confirma su regreso a Chile en Fauna Primavera 2026 y estas son las fechas del festival

¡Primer headliner! The Strokes confirma su regreso a Chile en Fauna Primavera 2026 y estas son las fechas del festival

Auditor impactó con su alocada travesía en 40 años de matrimonio en El Chacotero Sentimental: &#039;Me sacó a chuletas de la zona roja&#039;

Auditor impactó con su alocada travesía en 40 años de matrimonio en El Chacotero Sentimental: 'Me sacó a chuletas de la zona roja'

¡Vuelve la magia! The Beatles abrirá su primer museo oficial en la mítica azotea de Londres

¡Vuelve la magia! The Beatles abrirá su primer museo oficial en la mítica azotea de Londres

Los mejores looks de Sabrina Carpenter fuera de la alfombra roja

Los mejores looks de Sabrina Carpenter fuera de la alfombra roja

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad