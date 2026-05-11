Participa y gana entradas para el show de Natalia Lafourcade en Chile / SERGIO GARCIA PARDO/AGENCIAUNO

La premiada cantante mexicana Natalia Lafourcade se presentará en Chile el 22 de mayo de 2026 en el Movistar Arena, en el marco de su gira Cancionero Tour. En ADN sorteamos entradas para el espectáculo.

Desde las 20:00, el show de la artista, hija del reconocido músico chileno Gastón Lafourcade, promete ser una noche para disfrutar de su voz única y sus grandes éxitos, aparte de sus nuevos temas.

Tras el éxito de su álbum “De todas las flores”, Lafourcade se sumerge en una nueva etapa de su trayectoria con su nuevo disco “Cancionera”. Su papá no es la única conexión chilena: este trabajo fue producido por Lafourcade y Adan Jodorowsky, retoño del chileno Alejandro Jodorrowsky, y grabado y mezclado en un proceso análogo.

El álbum incluye composiciones inéditas y reinterpretaciones del repertorio mexicano tradicional, con colaboraciones de artistas como Hermanos Gutiérrez, Israel Fernández, Gordon Hamilton y Soundwalk Collective, entre otros.

Participa aquí por entradas, las que se pueden adquirir en PuntoTicket: