En la antesala del amistoso de la selección chilena ante Cabo Verde por el torneo FIFA Series, Luis Felipe Gallegos, exvolante de Universidad de Chile y actual jugador del Auckland FC de Nueva Zelanda, conversó con Los Tenores de ADN para anticipar los desafíos que enfrenta La Roja en Oceanía.

Como conocedor del fútbol neozelandés, el mediocampista de 34 años adelantó el cruce del próximo lunes ante el combinado local y sostuvo que "va a ser un partido bien interesante, la selección viene con bastantes jugadores jóvenes que están participando en primera división en Chile”.

“Aquí los All Whites tienen muy buen equipo y jugadores de mucha calidad que también están jugando en Europa. Va a ser un lindo reto para la selección chilena, para que el técnico pueda sacar buenas conclusiones y preparar lo que será el siguiente proceso mundialista", añadió.

En cuanto al plantel de Nueva Zelanda, Gallegos comentó que “del equipo de ahora tengo cinco compañeros y creo que hay tres de Wellington, que es el derby que tenemos en Nueva Zelanda y el resto está jugando en Europa”.

“Es una selección que tiene nivel competitivo, es una selección muy física. Aquí la preparación la hacen muy parecida al rugby, entonces los jugadores jóvenes vienen con ese roce. Quizás no hay tanta calidad, pero sí mucho ritmo. Va a ser un partido de mucho choque y espero que la calidad pueda salir a flote para que se pueda ver un buen espectáculo, pero va a ser un partido competitivo", complementó.

Los elogios a Osorio y su análisis de la U

Por otro lado, el campeón de la Copa Sudamericana 2011 destacó el buen momento de Darío Osorio y abordó la actualidad de Universidad de Chile con la reciente llegada de Fernando Gago.

"Vi a Darío dar sus primeros pasos en Primera División y apenas llegué a la U en el año 2022, dije ‘es un jugador de élite, un jugador de Europa’. Hoy en Dinamarca lo está haciendo muy bien, es el camino que tiene que seguir y por qué no en un par de años dar un saltito de calidad a una liga mejor", comentó sobre el atacante del Midtjylland.

Respecto a los azules, el volante sostuvo que “me tocó ser capitán en mi segunda etapa en la U, conozco muy bien lo que es la interna y el camarín. Obviamente no está teniendo los resultados que todos quieren, pero es parte del proceso. Ahora con un nuevo técnico tendrán que mejorar. Tienen jugadores de calidad, de mucha experiencia para lograrlo y es parte del futbol".

Finalmente, tuvo palabras para Fernando Gago y añadió que “no me tocó tenerlo en Necaxa, pero como sigo mucho al club, él estuvo ahí hace poco tiempo y espero que le vaya bien en la U. Eso es lo que queremos todos".