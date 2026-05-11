Dua Lipa demanda a Samsung y exige millonaria compensación: estos son los motivos / Shirlaine Forrest

Este lunes se dio a conocer la demanda presentada por Dua Lipa contra Samsung Electronics en Estados Unidos.

La artista de 30 años acusó a la compañía surcoreana de haber utilizado sin autorización una imagen suya en las cajas de los televisores que comercializó en dicho país.

Dua Lipa solicitó al tribunal que Samsung le pague al menos 15 millones de dólares en daños, por utilizar su imagen para promocionar los televisores sin su autorización.

La demanda no se limita a los derechos de autos de la artista, si no que también acusa una infracción marcaria, uso indebido de imagen y vulneración del derecho de publicidad.

Según el documento judicial, Dua Lipa se enteró de esto en junio de 2025, luego de que diversos usuarios de redes sociales viralizaron el producto como la “Dua Lipa TV Box”.