Felipe Loyola y su dulce reencuentro con La Roja tras semanas complejas en Italia: “Ha sido difícil por la situación del club, pero es experiencia” / Phil Walter

La selección chilena sumó en la madrugada de viernes su primera victoria del año al imponerse ante Cabo Verde, elenco mundialista que complicó a La Roja, al punto de irse ganando al descanso en Auckland.

Sin embargo, con un jugador de más, el elenco nacional remontó la desventaja para terminar ganando 4-2. Uno de los que aportó en aquella faena fue Felipe Loyola, que disputó los segundos 45 minutos del cotejo, anotando el tercer tanto del compromiso.

“Muy contento por conseguir el triunfo y porque también debutaron muchos compañeros, de que sean sus primeros pasos con una victoria. Supimos revertir la situación, sabíamos que era un equipo difícil, que son fuertes físicamente. Nos complicaron por un momento, pero supimos manejar el momento y encontramos los espacios tras la expulsión”, reconoció el ex Huachipato a los micrófonos de ADN Deportes en Nueva Zelanda, valorando la racha de cuatro victorias que ya suma Chile, todas en amistosos.

“Es muy positivo, es un proceso a largo plazo, todos estos partidos sirven para ir conociéndonos como grupo. Es importante ganar en líneas generales, da confianza a los debutantes para los partidos que vengan más adelante. Hay que ir partido a partido para irnos fortaleciendo y conseguir los objetivos”, destacó Loyola, confiado en el potencial demostrado por La Roja.

“Tenemos buenos jugadores, hay materia prima. No hay otra palabra que trabajo, individual y del staff de la selección, para progresar como equipo. Hay materia, con trabajo podemos conseguir grandes cosas”, enfatizó, defendiendo también la labor de Nicolás Córdova a cargo del equipo.

“Contento yo y también todo el grupo, nos sentimos muy cómodos a la hora de trabajar con él. Estamos entendiendo el trabajo que él hace, la metodología, se trabaja bien, preparamos bien el estilo de juego que queremos. Estoy convencido que vamos a conseguir los objetivos, la mentalidad ganadora hay que generarla desde ahora”, resaltó quien no ha podido consolidarse como titular en el Pisa de Italia.

De todas formas, el volante de 25 años no se arrepiente de su llegada al Calcio. “Muy contento por el paso. Ha sido difícil por la situación del club, pero es experiencia. Estoy jugando contra rivales mucho más fuertes, estoy progresando y ese fue el objetivo por el que quise dar ese salto. Estoy contento por la experiencia que estoy sumando”, concluyó Felipe Loyola en ADN Deportes.