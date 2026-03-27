¿Nace un nuevo romance? Ex de Karol Dance fue vista con jugador de la Selección Chilena y alzó la voz tras rumores

Tras el polémico quiebre con Karol “Dance” Lucero, Fran Virgilio ha tenido diversas apariciones en el mundo del espectáculo.

De hecho, formó parte de la Gala del Festival de Viña 2026 y ha sido invitada a diversos espacios televisivos.

Ahora, la influencer fue vista compartiendo con un grupo de amigos, entre los que se encontraba un jugador de la Selección Chilena: Guillermo Maripán.

¿Más que una simple amistad?

Ante los rumores de un posible romance con el jugador de La Roja, la propia Fran Virgilio decidió alzar la voz y referirse al tema.

En el último capítulo del programa Hay que decirlo, se refirieron a la fotografía en que se ve a ambos compartiendo. Ante ello, Virgilio le envió un mensaje al periodista Manu González para aclarar la situación.

“Los estoy viendo. Guillermo es mi amigo hace siete años, entonces es lógico que nos vean como se ven los amigos. Nada más”, le aclaró la influencer al periodista.