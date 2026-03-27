El feroz mensaje de Betsy Camino a Vasco Moulian tras críticas a su físico: “Me molesta que lo diga siendo...”

Siguen los coletazos tras los polémicos cruces entre Betsy Camino y Vasco Moulian en el programa Fiebre de Baile.

Hace algunos días atrás, el jurado del programa de talentos le recomendó a la cubana realizar cardio, haciendo una clara alusión a su estado físico.

“Hay ciertas cosas, en verdad, mi querido Vasco, que no se hablan”, le respondió la bailarina. De hecho, la propia participante del programa le aclaró a Moulian que parte de su situación personal se debe a un tratamiento médico, los cuales han afectado a su cuerpo durante el proceso.

Los descargos de Betsy Camino

En una conversación con el programa Podemos Hablar, la cubana expresó: "No me molesta mi cuerpo, a mí me encanta ser bastante curvilinea... Me gusta tener las pechugas grandes, el durazno bien gigante, no tengo problema con eso, pero lo que me molestó fue que sentí que fue gordofobia disfrazado de un buen consejo“.

“Yo creo que cuando uno quiere dar un consejo a la primera persona que se lo da es a la persona, cara a cara”, agregó Betsy Camino.

En esa misma línea, la participante del programa de bailes explicó que “no estoy aquí por gorda o por flaca, yo estoy aquí por talento y porque creo que me he ganado un espacio en la televisión chilena”.

Respecto a Vasco Moulian, la cubana señaló que “lo primero a juzgar es mi talento y que me pueda hacer una devolución técnica. Me molesta que lo diga siendo jurado y no sea capaz de decírmelo de frente“.

“Yo a veces creo que la vida me castigó porque yo decidí que no quería ser mamá...Creo que fue tanto el no, que cuando cambié de percepción al conocer al hombre indicado, empecé a ver la vida con otro tipo de velocidad y no hay mayor amor en una pareja que tener guagua”, cerró.