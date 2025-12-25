;

El quiebre sería definitivo: la drástica medida que tomaron Fran Virgilio y Karol “Dance” Lucero sobre su matrimonio

La pareja se separó tras una infidelidad del exchico “Yingo”.

Alejandro Basulto

Instagram

Instagram

Una de las polémicas del año fue el quiebre entre Karol Lucero y Fran Virgilio. Una ruptura sobre la que comentó recientemente Cecilia Gutiérrez en su pódcast Bombastic.

En su espacio en Podium Podcast Chile, la periodista entregó detalles inéditos sobre la drástica decisión que tomó la pareja sobre el futuro de su matrimonio.

Al poco tiempo de haberse casado, un año, nos enteramos de esta infidelidad de él con una chica Isi Glock, que es una DJ, influencer, que participaba en su canal. Y que en un ‘en vivo‘ desliza que tuvo algo con alguien famoso, conocido, qué sé yo, y todas asumieron inmediatamente que era él, porque los habían visto trabajando en el programa de streaming de Karol Lucero”, dijo la comunicadora.

Revisa también:

ADN

Luego, la periodista añadió: “De ahí supimos todo, detalles de la relación, del encuentro (...) Porque ella se encargó de pasearse por todos los programas contando cómo había sido”, refiriéndose a Ilaisa Henríquez, conocida como DJ Isi Glock.

De Fran Virgilio, nada, desaparecida, se va de viaje, se va a Estados Unidos, después se va a Argentina, ahora está de regreso en Chile, con mensajes muy específicos, muy cortos y más pensamientos en sus redes sociales, que una declaración con respecto a lo que pasó”, continuó.

Tras ello, la panelista de Primer Plano comentó que “la Fran Virgilio, silencio, mutis por el foro. Ella se va del departamento que comparten con él. Él se queda, obviamente, y no sabíamos nada hasta ahora”.

Finalmente, Cecilia Gutiérrez reveló la primicia: “Me contaron que efectivamente esta relación, es tan definitivo el quiebre, que van a empezar los trámites de divorcio, ya están en eso”.

Y concluyó: “Es lamentable, pero habla un poco de que efectivamente la decisión que tomó Fran Virgilio desde un principio tuvo que ver con alejarse de Karol, de dar vuelta la página y comenzar inmediatamente una nueva vida. Cosa que no ha sucedido con otras parejas, que optaron por el perdón”.

Contenido patrocinado

Tres recetas para disfrutar durante la Navidad 2025: Ideales para el postre navideño

Tres recetas para disfrutar durante la Navidad 2025: Ideales para el postre navideño

¡Cuidado! Los chilenos aumentan entre 3 y 5 kilos durante las celebraciones de navidad: Consejos para disfrutar sin culpas

¡Cuidado! Los chilenos aumentan entre 3 y 5 kilos durante las celebraciones de navidad: Consejos para disfrutar sin culpas

Michael Douglas revela profundas conversaciones con Rob Reiner antes de su muerte: “Era un hombre que siempre daba lo mejor de sí”

Michael Douglas revela profundas conversaciones con Rob Reiner antes de su muerte: “Era un hombre que siempre daba lo mejor de sí”

¡Remezón en la TV!: icónica animadora anuncia su salida de la pantalla y sorprende a todos: &#039;8 años inolvidables...&#039;

¡Remezón en la TV!: icónica animadora anuncia su salida de la pantalla y sorprende a todos: '8 años inolvidables...'

Elton John revela uno de sus discos favoritos del año: pertenece a reconocida banda de punk

Elton John revela uno de sus discos favoritos del año: pertenece a reconocida banda de punk

Esto es lo que más vieron los chilenos y chilenas durante el 2025

Esto es lo que más vieron los chilenos y chilenas durante el 2025

Lo dieron por muerto: la noche en que Nikki Sixx &#039;murió&#039; y volvió a la vida

Lo dieron por muerto: la noche en que Nikki Sixx 'murió' y volvió a la vida

&#039;Yo soy más retraído con eso&#039;: Stefan Kramer se refirió a las críticas de Bombo Fica al pago de los humoristas en el Festival de Viña

'Yo soy más retraído con eso': Stefan Kramer se refirió a las críticas de Bombo Fica al pago de los humoristas en el Festival de Viña

Ariana Grande se transforma en Kevin McCallister en inesperada versión de Mi pobre angelito

Ariana Grande se transforma en Kevin McCallister en inesperada versión de Mi pobre angelito

La decisión de Ignacia Antonia tras ser mamá que generó controversia: &#039;No sé si vaya a recuperar mi cuerpo&#039;

La decisión de Ignacia Antonia tras ser mamá que generó controversia: 'No sé si vaya a recuperar mi cuerpo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad