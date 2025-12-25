El quiebre sería definitivo: la drástica medida que tomaron Fran Virgilio y Karol “Dance” Lucero sobre su matrimonio

Una de las polémicas del año fue el quiebre entre Karol Lucero y Fran Virgilio. Una ruptura sobre la que comentó recientemente Cecilia Gutiérrez en su pódcast Bombastic.

En su espacio en Podium Podcast Chile, la periodista entregó detalles inéditos sobre la drástica decisión que tomó la pareja sobre el futuro de su matrimonio.

“Al poco tiempo de haberse casado, un año, nos enteramos de esta infidelidad de él con una chica Isi Glock, que es una DJ, influencer, que participaba en su canal. Y que en un ‘en vivo‘ desliza que tuvo algo con alguien famoso, conocido, qué sé yo, y todas asumieron inmediatamente que era él, porque los habían visto trabajando en el programa de streaming de Karol Lucero”, dijo la comunicadora.

Luego, la periodista añadió: “De ahí supimos todo, detalles de la relación, del encuentro (...) Porque ella se encargó de pasearse por todos los programas contando cómo había sido”, refiriéndose a Ilaisa Henríquez, conocida como DJ Isi Glock.

“De Fran Virgilio, nada, desaparecida, se va de viaje, se va a Estados Unidos, después se va a Argentina, ahora está de regreso en Chile, con mensajes muy específicos, muy cortos y más pensamientos en sus redes sociales, que una declaración con respecto a lo que pasó”, continuó.

Tras ello, la panelista de Primer Plano comentó que “la Fran Virgilio, silencio, mutis por el foro. Ella se va del departamento que comparten con él. Él se queda, obviamente, y no sabíamos nada hasta ahora”.

Finalmente, Cecilia Gutiérrez reveló la primicia: “Me contaron que efectivamente esta relación, es tan definitivo el quiebre, que van a empezar los trámites de divorcio, ya están en eso”.

Y concluyó: “Es lamentable, pero habla un poco de que efectivamente la decisión que tomó Fran Virgilio desde un principio tuvo que ver con alejarse de Karol, de dar vuelta la página y comenzar inmediatamente una nueva vida. Cosa que no ha sucedido con otras parejas, que optaron por el perdón”.