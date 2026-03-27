Media Maratón de Frutillar cumplirá su cuarta edición con cuatro distancias en competencia

Este domingo 29 de marzo se disputará otra importante prueba en el marco de los circuitos de media maratón en Chile.

Se trta del Run Frutillar 2026, competencia que tendrá su cuarta edición en la cual se busca desarrollar un circuito exigente, con desnivel marcado, pero en un entrono que tiene la vista de cuatro volcanes coronando al Lago Llanquihue.

La competencia pedestre agotó sus cupos, con lo que 1.200 competidores estarán presentes en cuatro categorías: 2, 5, 10.5 y 21 kilómetros.

“Run Frutillar ha logrado afirmarse porque es mucho más que una carrera bonita. Es una prueba dura, con identidad propia, que mezcla deporte de verdad con uno de los paisajes más potentes del país”, señala Rodrigo Peñaloza, CEO de Chilefinisher, la productora a cargo del evento.

Todo en el marco de una prueba que también apunta a generar un impacto turístico en la ciudad, “extendiendo el verano” en dicho sentido, pero amparados en el deporte.

“Eventos como este ayudan a mover la hotelería, la gastronomía y los servicios turísticos. También fortalecen a Frutillar como destino y le dan continuidad a una actividad económica que ya no depende tanto de la temporada alta”, complementó Francisco Musalem, presidente de la Cámara de Turismo y Cultura de Frutillar.