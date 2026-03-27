;

Media Maratón de Frutillar cumplirá su cuarta edición con cuatro distancias en competencia

El Run Frutillar 2026 busca compatibilizar un circuito exigente con uno de los paisajes más lindos del país.

Carlos Madariaga

Media Maratón de Frutillar cumplirá su cuarta edición con cuatro distancias en competencia

Media Maratón de Frutillar cumplirá su cuarta edición con cuatro distancias en competencia / Run Frutillar 2026

Este domingo 29 de marzo se disputará otra importante prueba en el marco de los circuitos de media maratón en Chile.

Se trta del Run Frutillar 2026, competencia que tendrá su cuarta edición en la cual se busca desarrollar un circuito exigente, con desnivel marcado, pero en un entrono que tiene la vista de cuatro volcanes coronando al Lago Llanquihue.

Revisa también:

ADN

La competencia pedestre agotó sus cupos, con lo que 1.200 competidores estarán presentes en cuatro categorías: 2, 5, 10.5 y 21 kilómetros.

“Run Frutillar ha logrado afirmarse porque es mucho más que una carrera bonita. Es una prueba dura, con identidad propia, que mezcla deporte de verdad con uno de los paisajes más potentes del país”, señala Rodrigo Peñaloza, CEO de Chilefinisher, la productora a cargo del evento.

Todo en el marco de una prueba que también apunta a generar un impacto turístico en la ciudad, “extendiendo el verano” en dicho sentido, pero amparados en el deporte.

“Eventos como este ayudan a mover la hotelería, la gastronomía y los servicios turísticos. También fortalecen a Frutillar como destino y le dan continuidad a una actividad económica que ya no depende tanto de la temporada alta”, complementó Francisco Musalem, presidente de la Cámara de Turismo y Cultura de Frutillar.

Contenido patrocinado

¡Fin de ciclo! Revisa AQUÍ cómo impacta el cierre de marzo en el horóscopo de este fin de semana

¡Fin de ciclo! Revisa AQUÍ cómo impacta el cierre de marzo en el horóscopo de este fin de semana

Revelan los tres signos más infieles del zodiaco: &#039;Son esa pareja que uno no quiere para la hija&#039;

Revelan los tres signos más infieles del zodiaco: 'Son esa pareja que uno no quiere para la hija'

¿Menos es más? Claves para entender la moda actual sin perder identidad

¿Menos es más? Claves para entender la moda actual sin perder identidad

Guns N’ Roses rompe el silencio y revela detalles inéditos de la gira 2026

Guns N’ Roses rompe el silencio y revela detalles inéditos de la gira 2026

Gran Feria de Capacitación 2026: evento gratuito ofrecerá más de 170 cursos técnicos con certificación

Gran Feria de Capacitación 2026: evento gratuito ofrecerá más de 170 cursos técnicos con certificación

Teatro Municipal de Santiago anuncia club de lectura gratis para dar inicio al Mes del Libro: fechas y detalles de la actividad

Teatro Municipal de Santiago anuncia club de lectura gratis para dar inicio al Mes del Libro: fechas y detalles de la actividad

¿Cuál es la capacidad del Estadio Nacional para conciertos?

¿Cuál es la capacidad del Estadio Nacional para conciertos?

Fin a las contribuciones: ¿En qué consiste el anuncio del presidente Kast para los adultos mayores?

Fin a las contribuciones: ¿En qué consiste el anuncio del presidente Kast para los adultos mayores?

El impacto que ya se está sintiendo más allá del combustible y que refleja un problema mayor: presión económica

El impacto que ya se está sintiendo más allá del combustible y que refleja un problema mayor: presión económica

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad