Stgo21K suma dos fechas en 2026 y con tres distancias: cuándo se disputarán las pruebas / Stgo21K

En un calendario running cada vez más cargado en Chile, uno de los eventos más particulares es el STGO 21K.

Esto no solo considerando que contempla tres alternativas de distancia en función de la exigencia de los atletas, con 5, 10 y 21 kilómetros.

A eso se suma que, en su decimotercera versión, la propuesta de los organizadores es desarrollar dos fechas a lo largo del año con tal de no solo abrir espacio a los debutantes sino también permitirle a los más experimentados medir rendimiento y proyectar mejorías.

“Puedes correr en marzo, ajustar tu preparación y volver en agosto con un objetivo claro: mejorar el rendimiento. Eso es muy potente para el corredor amateur, pero también para el atleta competitivo, ya que permite planificar ciclos, controlar el estado de forma y correr en un circuito diseñado para entregar una experiencia exigente, pero a la vez muy ‘corrible’”, explicó Felipe de Larraechea, socio de Sporthub, organizadores de la prueba.

La primera fecha del STGO 21K será este domingo 29 de marzo, con cupos agotados, mientras que la segunda jornada está agendada para el domingo 20 de marzo. Las dos se desarrollan en el que, para algunos especialistas, es el circuito más rápido de la especialidad, en Ñuñoa.

Quienes se animan a inscribirse tienen la chance de inscribirse en pack para ambas jornada o con tickets disponibles para cada fecha por separado.