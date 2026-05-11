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Temblor se percibe en la zona centro-norte de Chile: revisa la magnitud y epicentro del sismo

El sismo obligó a evacuar personal de la zona hacia puntos de encuentro.

Javiera Rivera

ADN

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Un sismo de magnitud 4,7 se registró la tarde de este lunes en la zona centro-norte de Chile, generando percepción en distintos sectores del norte chico del país.

El temblor ocurrió a las 13:14 horas, según información del Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, organismo encargado del monitoreo de la actividad sísmica en el territorio nacional.

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Agencia Uno

De acuerdo con los datos oficiales, el epicentro se ubicó a 13 kilómetros al noreste de Mina Los Pelambres, en la región de Coquimbo. El movimiento tuvo una profundidad de 4 kilómetros, lo que explica su percepción en superficie.

Evacuación de personas

Tras el sismo, las autoridades han registrado algunas remociones y deslizamientos de rocas en laderas de cerros contiguos al yacimiento.

Por lo anterior, personal fue evacuado hacia puntos de encuentro y, hasta el momento, no se ha informado de personas lesionadas o atrapadas producto del evento, el que se mantiene en evaluación por las autoridades.

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