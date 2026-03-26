“Que un logro histórico para el fútbol chileno se empañe de esta forma es triste; nos parece una vergüenza”

El Sindicato de Futbolistas Profesionales de Chile (Sifup) emitió comunicado en contra de la dirigencia de Santiago Wanderers, a quienes acusa de cobrar la indumentaria al plantel sub 20 del elenco caturro tras la obtención de la Copa Libertadores de la categoría en Ecuador.

Al respecto, Luis Marín, presidente del Sifup, conversó con Los Tenores de la Tarde de ADN y abordó en detalle la problemática que afecta a los jóvenes futbolistas del cuadro de Valparaíso a pocos días de haberse consagrado campeones de América.

“Nos parece impresentable. Nosotros con el comunicado dejamos clara cuál es nuestra postura como directorio y la vamos a mantener”, comenzó declarando.

En esa línea, Marín explicó que “me he logrado comunicar con parte de la corporación de Santiago Wanderers, que me llamó también muy preocupada por la situación. Nosotros ahí tenemos prácticamente catorce jugadores, quince jugadores con contrato de todo el plantel".

“Es un logro histórico para nuestro fútbol que un grupo de chicos logren un campeonato contra potencias de su edad a nivel sudamericano y que también sea por un exsocio del sindicato, como en este caso (Felipe) Salinas como entrenador, y que después pase esta situación, más otras situaciones internas de la parte administrativa de Santiago Wander, nos parece una vergüenza y lamentamos mucho lo que ocurrió“, agregó.

El llamado de la corporación de Santiago Wanderers

Por otro lado, el presidente del Sifup relató cómo se enteró de la situación. “La corporación de Wanderers también está muy molesta por la situación. Yo me enteré por administrativos de Santiago Wanderers. Después en la tarde se comunicó parte de la corporación conmigo, muy asombrados por la situación y muy molestos por lo que está pasando”, explicó.

“Esto es un logro gigante para el fútbol chileno, con toda la crisis que tenemos en la formación de nuestro fútbol, y que se empañe de esta forma para nosotros es triste y preocupante por el manejo, por la administración, por la estructura y la gobernanza de los clubes, que es lo que hemos criticado en este último tiempo", remarcó.

Por último, Luis Marín aclaró que no ha conversado directamente con el plantel sub 20 de Santiago Wanderers. “Yo a los futbolistas no los involucré en esta problemática porque me parece que no corresponde. Son chicos y yo los llamé para felicitarlos. A muchos de ellos los conozco y mi llamado fue para felicitarlo. Yo me enteré de esta problemática hoy en la mañana, prácticamente al mediodía, y rápidamente se comunicó conmigo la gente de la corporación", sentenció.