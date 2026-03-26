“Me fui de Chile por la inseguridad, sufrí una encerrona y quedé bien traumado... Acá se vive sin miedo”

A mediados de 2023, Luis Felipe Gallegos dejó Universidad de Chile para unirse al OFI Creta de Grecia. Un año antes había regresado a los azules, club que lo formó y donde fue campeón de la Copa Sudamericana 2011, aunque su última etapa en el CDA no fue la esperada.

A casi tres años de su salida del cuadro estudiantil, el presente del volante de 34 años es muy distinto. Tras su etapa en Grecia, Gallegos arribó al Auckland FC, club con sede en Nueva Zelanda y que compite en la A-League de Australia, donde ha encontrado una estabilidad futbolística y familiar.

Desde Oceanía y en la antesala de los amistosos de la selección chilena en el FIFA Series, el mediocampista conversó con Los Tenores de la Tarde de ADN, donde habló de su vida en tierras neozelandesas y reveló los motivos que lo llevaron a dejar la U en 2023.

“Con mi familia estamos muy bien acá, contentos. La vida aquí en Nueva Zelanda se vive muy bien, muy tranquilo, especialmente para los niños. Yo tengo tres hijos y ellos están contentos, mi mujer también. En lo personal estoy jugando, participando en un equipo competitivo, a pesar de que es nuevo. El equipo empezó el proyecto el año pasado, nos tocó campeonar y ahora este año vamos segundo, así que muy contentos", relató.

El episodio que marcó su salida de la U

Por otro lado, Gallegos abordó los factores de su salida de los azules en 2023, señalando que la encerrona que sufrió en Macul durante 2022 fue uno de los detonantes. “Una de las razones que gatilló mi salida tanto de la U como de Chile fue eso, la inseguridad a nivel país”, confesó.

“Me tocó ser parte de una encerrona, la cual me dejó bien traumado y por un tema de seguridad de mis hijos y mi esposa. No quería que eso les pasara a ellos y hoy estar acá en un país seguro donde se puede vivir prácticamente sin miedo, uno como padre lo agradece mucho", agregó.

En esa línea, el volante aseguró que su intención es permanecer en Nueva Zelanda. “Yo tengo contrato hasta junio, termino el contrato ahora, pero nuestra intención con mi familia es quedarnos acá, poder conseguir una renovación de contrato y poder obtener la residencia", afirmó.

“Mi hijo está jugando fútbol también, entonces queremos apoyarlo en ese sentido y creo que aquí en Nueva Zelanda pueda tener grandes oportunidades para que él pueda seguir creciendo como jugador. También tengo una hija grande, entonces estar mudándome de un lugar a otro con tu hija, que es ya una adolescente, es más difícil", concluyó.