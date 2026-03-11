Se confirma la salida de otro DT en el fútbol chileno: “Nos da mucha pena, pero es la mejor decisión”

El fútbol chileno sigue registrando cambios en las bancas. Francisco Meneghini ya dejó de ser el técnico de Universidad de Chile y, en las últimas horas, se confirmó la salida de Juan Cruz Real de Universidad de Concepción.

Así lo ratificó durante esta jornada Agustín Lorenzetti, presidente del “Campanil”, quien explicó que el entrenador argentino dejó su cargo por motivos personales y ya abandonó el país.

“Juan Cruz Real tuvo un problema con unos documentos importantes y de eso dependía el estatus migratorio de su familia”, afirmó el timonel del cuadro penquista a Sabes Deportes.

“Por lo tanto, había una situación compleja para él. Juan mostró su dolor a todo el equipo y la directiva por no poder continuar, ya que para solucionar este tema él físicamente debe estar en Estados Unidos”, añadió Lorenzetti.

En esa línea, el presidente de la UdeC agregó que “nosotros como institución le damos un valor muy importante a la familia y, en este caso, no puede ser distinto por eso nos da mucha pena en el club, porque se venía realizando un buen trabajo, pero es la mejor decisión”.

De esta manera, Universidad de Concepción deberá buscar un nuevo entrenador para lo que resta de temporada. Actualmente, el equipo de la Región del Biobío marcha en el 11° lugar de la Liga de Primera con 8 puntos, a cuatro del líder Colo Colo y a dos de la zona de descenso.