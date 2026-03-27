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Iván Morales renace en Argentina y su DT lo elogia pese a la falta de gol: “Nos está dando un montón de cosas”

“La verdad es que está haciendo un desgaste terrible, juega muy bien de espaldas, se le tiene que dar el gol”, dijo Nicolás Diez, entrenador de Argentinos Juniors.

Javier Catalán

Foto: @AAAJoficial

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Uno de los chilenos que compite en el fútbol argentino y que viene en alza en cuanto a su nivel es Iván Morales, quien se ha ganado un puesto en Argentinos Juniors.

El exdelantero de Colo Colo ya suma seis partidos consecutivos con minutos, los últimos dos como titular en el “Bicho” de La Paternal.

Al repunte del también exseleccionado nacional solo le ha faltado coronarlo con goles, pero esto no ha sido un impedimento para que su entrenador lo valore. De hecho, fue su propio DT, Nicolás Diez, quien lo elogió tras la última victoria ante Lanús.

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La verdad es que está haciendo un desgaste terrible, juega muy bien de espaldas, se le tiene que dar el gol. Se está bancando a defensores fuertes, tiene una potencia que no tenemos en otro delantero”, dijo el exayudante de Sebastián Beccacece en su paso por la Universidad de Chile.

Nos está dando un montón de cosas que a veces nos costaban. Ante Lanús jugó de espaldas contra dos centrales muy fuertes y dejó de frente a Hernán (López Muñoz) y a los demás. Tuvo situaciones de gol y colabora mucho con la defensa. Está bien físicamente y eso me pone contento, hay que tener tranquilidad”, cerró el entrenador de Argentinos Juniors.

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