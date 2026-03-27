Luciano Cabral vuelve a anotar tras más de dos meses en Independiente / NurPhoto

Independiente es uno de los clubes que más ha aportado a la selección chilena en el último tiempo, considerando que para la citación de la fecha FIFA de marzo citaron a Lautaro Millán y Maximiliano Gutiérrez.

Sin embargo, un nacional que permaneció en Avellaneda fue Luciano Cabral, que aprovechó para lucirse en la Copa Argentina.

En Florencio Varela, por la ronda de los 32 mejores del torneo, ante Atenas de Río Cuarto, el ex Coquimbo Unido fue titular por el “Rojo”.

Luciano Cabral aprovechó su oportunidad y con una gran maniobra personal aportó el tercer tanto para la victoria 4-2 de Independiente, acabando con una racha de poco más de dos meses sin convertir, pues no festejaba desde el tanto que anotó en la primera fecha del Torneo de Apertura.

Ahora, el elenco del volante espera rival en Copa Argentina de la llave entre Unión Santa Fe y Agropecuario, que se disputará este lunes.