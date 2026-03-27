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VIDEO. Hombre se hace millonario con curiosa app que hace “gemir” a tu Mac y ya desató furor en redes

La aplicación le ha generado a su creador 5.000 dólares en solo tres días. Usa el acelerómetro del Mac para reproducir gemidos cuando la golpeas.

Pablo Castillo

Nude girl icon on computer keyboard

Nude girl icon on computer keyboard / aluxum

En gustos no hay nada escrito, dice la sabiduría popular. A veces, incluso los más atávicos saberes son puestos en duda. Este es un caso de aquello, pues una nueva aplicación para Macbook permite que la máquina gima cuando el usuario le da una manotada.

“Dale una palmada a tu Mac. Te gemirá de vuelta. Eso es todo. Esa es la App”, señala en su sitio web oficial la app Slap Mac.

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El programa también incluye un modo llamado “Gemido USB”, que hace que el dispositivo reaccione cada vez que se conecta o desconecta un dispositivo USB. Utiliza los mismos paquetes de sonido que el modo principal, pero sin necesidad de golpear el equipo.

El “grito” que la Mac devuelve tiene un volumen proporcional a la fuerza. Además, posee más de 130 clips de sonido distribuidos en 8 paquetes de voz.

“Imagina ir a una cafetería y olvidar desactivar esto”, escribió un usuario de X (ex Twitter). “Cada día nos alejamos más de la luz de Dios”, señaló otro usuario, más pesimista.

Con un costo de siete dólares, SlapMac le ha generado a su creador cerca de 5.000 dólares en apenas tres días.

Mira la App funcionando en el siguiente video:

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