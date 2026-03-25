Mark Zuckerberg llega al gobierno de Trump mientras la Casa Blanca promete una nueva “edad de oro”

El presidente estadounidense, Donald Trump, nombró el miércoles a algunas de las figuras más destacadas del sector tecnológico estadounidense para su Consejo de Asesores en Ciencia y Tecnología.

El Consejo está conformado por una lista que incluye al fundador de Meta, Mark Zuckerberg, y al cofundador de Google, Sergey Brin; así como Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, y Larry Ellison, cofundador de Oracle.

“Estados Unidos tiene la oportunidad de liderar al mundo en IA. Me honra unirme al consejo del presidente y trabajar con otros líderes del sector para ayudar a que esto suceda”, declaró Zuckerberg en un comunicado enviado a la AFP.

El grupo, denominado Consejo de Asesores de Ciencia y Tecnología del Presidente (PCAST, por sus siglas en inglés), estará copresidido por el “zar” de la IA y las criptomonedas David Sacks.

También lo encabezará Michael Kratsios, inversor tecnológico que se desempeñó como director de Tecnología de Estados Unidos durante el primer mandato de Donald Trump (2017-2021).

“Edad de Oro de la Innovación”

El Consejo, que existe desde la presidencia de Franklin Roosevelt, es puramente consultivo: elabora informes y recomendaciones a pedido del presidente, pero no tiene facultades regulatorias ni de aplicación de la ley.

En sus formaciones anteriores, este grupo se ha pronunciado sobre temas tan diversos como la preparación frente a pandemias, la computación cuántica o las energías limpias. Los nombramientos son la señal más reciente de los estrechos vínculos que Trump ha cultivado con Silicon Valley desde su regreso a la Casa Blanca, un cambio importante respecto a su primer mandato ya desde su toma de posesión.

La creciente cercanía entre su gobierno y la industria tecnológica ha empezado a generar reacción política, y sondeos recientes muestran que los estadounidenses creen que las grandes empresas tecnológicas tienen demasiada influencia en la política de Washington.

(Photo by SAUL LOEB/AFP via Getty Images) / SAUL LOEB Ampliar

Desde la Casa Blanca señalaron a The Wall Street Journal que, bajo el mandato de Trump, el PCAST se centrará en las “oportunidades y desafíos” que las tecnologías emergentes presentan para la fuerza laboral estadounidense, con el objetivo de asegurar el liderazgo del país en lo que el Gobierno denomina la “Edad de Oro de la Innovación”.