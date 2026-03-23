¿Cargar un iPhone con otro iPhone? Así puedes hacerlo y estos son los modelos compatibles

Quedarte sin batería en el celular ya no implica necesariamente buscar un enchufe: algunos modelos recientes de iPhone permiten compartir energía directamente entre sí con solo un cable.

Esta opción se basa en el uso del puerto USB-C, que incorpora transferencia de energía bidireccional. En la práctica, esto permite que un teléfono con mayor carga “alimente” a otro con menos batería sin necesidad de accesorios adicionales más allá del cable adecuado.

Para utilizarla, basta conectar ambos dispositivos con un cable USB-C a USB-C. Una vez enlazados, el sistema detecta automáticamente cuál tiene menor porcentaje de batería y comienza la transferencia de energía hacia ese equipo. El proceso es inmediato y se confirma en pantalla, de forma similar a cuando se conecta a un cargador tradicional.

El usuario no puede decidir manualmente cuál dispositivo entrega energía: el sistema lo determina según el nivel de carga. Así, si un teléfono está considerablemente más cargado que el otro, será el que actúe como fuente hasta que se equilibren los porcentajes o se interrumpa la conexión.

Eso sí, no se trata de una carga rápida. La potencia suele rondar entre los 4 y 5 W, por lo que funciona mejor como solución de emergencia. Además, se recomienda desconectar los equipos una vez alcanzado un nivel suficiente, para evitar descargar en exceso el dispositivo que entrega energía.

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