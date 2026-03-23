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¿Cargar un iPhone con otro iPhone? Así puedes hacerlo y estos son los modelos compatibles

Los modelos más recientes permiten transferir energía de uno a otro, una solución útil en emergencias aunque con carga más lenta.

Pablo Castillo

(Photo by Aleksander Kalka/NurPhoto via Getty Images)

(Photo by Aleksander Kalka/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

Quedarte sin batería en el celular ya no implica necesariamente buscar un enchufe: algunos modelos recientes de iPhone permiten compartir energía directamente entre sí con solo un cable.

Esta opción se basa en el uso del puerto USB-C, que incorpora transferencia de energía bidireccional. En la práctica, esto permite que un teléfono con mayor carga “alimente” a otro con menos batería sin necesidad de accesorios adicionales más allá del cable adecuado.

Para utilizarla, basta conectar ambos dispositivos con un cable USB-C a USB-C. Una vez enlazados, el sistema detecta automáticamente cuál tiene menor porcentaje de batería y comienza la transferencia de energía hacia ese equipo. El proceso es inmediato y se confirma en pantalla, de forma similar a cuando se conecta a un cargador tradicional.

Revisa también:

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El usuario no puede decidir manualmente cuál dispositivo entrega energía: el sistema lo determina según el nivel de carga. Así, si un teléfono está considerablemente más cargado que el otro, será el que actúe como fuente hasta que se equilibren los porcentajes o se interrumpa la conexión.

Eso sí, no se trata de una carga rápida. La potencia suele rondar entre los 4 y 5 W, por lo que funciona mejor como solución de emergencia. Además, se recomienda desconectar los equipos una vez alcanzado un nivel suficiente, para evitar descargar en exceso el dispositivo que entrega energía.

Modelos compatibles

  • iPhone 15
  • iPhone 15 Plus
  • iPhone 15 Pro
  • iPhone 15 Pro Max
  • iPhone 16
  • iPhone 16 Plus
  • iPhone 16 Pro
  • iPhone 16 Pro Max
  • iPhone 16e
  • iPhone 17
  • iPhone Air
  • iPhone 17 Pro
  • iPhone 17 Pro Max
  • iPhone 17e

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