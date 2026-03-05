;

Apple presentó el nuevo MacBook Neo, su computador más barato: este es su precio en Chile y características

El computador no tiene la misma potencia que los otros productos de la manzana.

Gabriel Esteffan

Apple presentó el nuevo MacBook Neo, su computador más barato: este es su precio en Chile y características / TIMOTHY A. CLARY

¿Cuánto cuesta el computador más barato de Apple? Después de lanzar la nueva versión de su iPhone económico, la empresa presentó el MacBook Neo, su nuevo equipo portátil cuenta con una carcasa de aluminio con cuatro colores: rosa nube, índigo, plata y cítrico.

Posee una pantalla de 13 pulgadas con mil millones de colores y un chip A18 Pro, el mismo procesador del iPhone 16 Pro y que es apto para tareas cotidianas como ver contenidos, editar fotos y utilizar funcionalidades de IA. No está diseñado para tareas más exigentes.

En cuanto a la batería, el Neo promete hasta 16 horas de autonomía con una sola carga. Para hacer videollamadas cuenta con una cámara FaceTime HD a 1080p y dos micrófonos.

Conectores y precio en Chile

En cuanto a la conectividad, el MacBook Neo viene con dos puertos USB-C para conectar accesorios o un monitor externo. También incluye una entrada para auriculares con cable.

En cuanto a dimensiones y peso, el equipo mide apenas 1,27 centímetros de grosor y pesa 1,23 kilogramos. En cuanto al almacenamiento, viene en dos versiones: 256 GB y 512 GB.

Uno de los vendedores autorizados de Apple en Chile informa que el nuevo Neo costará desde 650 mil pesos y la preventa comienza este viernes 6 de marzo.

TIMOTHY A. CLARY

