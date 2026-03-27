Gustavo Huerta reconoce “momento delicado” en Cobresal y destapa dura situación: “Tres días antes...”

Cobresal sigue sin levantar cabeza. Anoche, el conjunto “minero” cayó 2-1 ante Universidad de Concepción por la Copa de la Liga y con esta derrota sumó su séptimo partido consecutivo sin saber de victorias.

Gustavo Huerta, técnico del cuadro nortino, habló en conferencia de prensa tras el duelo y se mostró profundamente preocupado por el momento que atraviesa su equipo.

“De todos los años que llevo en el club, este es el año que me tiene más preocupado por cómo hemos iniciado la temporada”, señaló el entrenador chileno, quien está viviendo su décima temporada en la banca de Cobresal.

En la misma línea, el DT destapó una dura situación: “No costó mucho armar el plantel este año. Tres días antes de empezar la pretemporada, teníamos apenas once jugadores grandes”.

“Es un momento delicado. Todavía no llevamos ni un tercio del Campeonato Nacional y, si no mejoramos varios aspectos que son vitales en el juego, vamos a estar complicados”, advirtió el estratega sobre la situación de su equipo, que hoy está en zona de descenso en la tabla de posiciones del torneo local.

Finalmente, Gustavo Huerta apuntó al principal objetivo del club: mantener la categoría. “Confiamos en que el equipo mejorará y trataremos de sacar los puntos que nos permitan mantener a Cobresal en Primera División”, concluyó.