Gobierno deja sin efecto designación de Seremi de Obras Públicas en la región de Los Ríos tras críticas por su gestión en Deportes Valdivia / DiariodeValdivia.cl

El gobierno del Presidente José Antonio Kast sufrió un nuevo revés en torno a la designación de sus autoridades regionales.

Específicamente la situación ocurrió en la región de Los Ríos, donde Jorge Salazar había sido escogido como seremi de Obras Públicas en la zona.

Sin embargo, dicho nombramiento encendió la molestia en el Club Deportes Valdivia, elenco donde llegó a ser presidente de la institución entre 2019 y 2022, cargo que abandonó tras una serie de irregularidades financieras que complicaron la existencia del club, además de demandas del Gobierno Regional de Los Ríos en contra del equipo por rendiciones de cuentas fallidas, lo que los tiene aún sin chances de acceder a fondos regionales.

A través de un comunicado, la actual directiva rechazó la designación de Jorge Salazar apuntando que “una persona con antecedentes de gestión tan cuestionables representa una afrenta no solo para el deporte, sino para la probidad administrativa que se espera en cargos de relevancia pública o regional”

Bastaron menos de 24 horas del reclamo de Deportes Valdivia para que la Delegación Presidencial Regional de Los Ríos anunciara ese viernes el dejar sin efecto el nombramiento del exmandamás del club, “quien aún no contaba con el decreto de nombramiento materializado”.

Este es el segundo nombramiento del Ejecutivo esta semana que se ve frustrado, sumándose al caso de Alexander Nanjarí, que había sido escogido Seremi de Educación del Biobío, decisión a la que se dio pie atrás por una serie de posteos suyos en redes sociales.